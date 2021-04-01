Facebook видалятиме фото та відео з Дональдом Трампом

Facebook видалив тизер інтерв'ю з Дональдом Трампом, який записала його невістка – Лара Трамп у подкасті The Right View. У компанії пояснили, що блокують матеріали відповідно до рішення, яке схвалили раніше.

У своєму дописі невістка Дональда Трампа поділилась повідомленням від соціальної мережі, у якому її попередили про видалення тизеру інтерв'ю. Розмову з тестем Лара Трамп записала для американського консервативного каналу Fox News, де працює зараз.

До слова Трамп натякнув, що братиме участь у наступних виборах США

Чому Facebook видалятиме фото й відео з Трампом

У мережі заявили, що будь-які матеріали з голосом Дональда Трампа видалятимуться, що призведе до додаткових обмежень на аккаунти, які його опублікували.

З огляду на блокування облікових записів Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі,

– заявили в компанії.

Що передувало цьому