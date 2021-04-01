Facebook видалятиме фото та відео з Дональдом Трампом

Facebook видалив тизер інтерв'ю з Дональдом Трампом, який записала його невістка – Лара Трамп у подкасті The Right View. У компанії пояснили, що блокують матеріали відповідно до рішення, яке схвалили раніше.
Джерело:The Guardian
У своєму дописі невістка Дональда Трампа поділилась повідомленням від соціальної мережі, у якому її попередили про видалення тизеру інтерв'ю. Розмову з тестем Лара Трамп записала для американського консервативного каналу Fox News, де працює зараз.
До слова Трамп натякнув, що братиме участь у наступних виборах США
Чому Facebook видалятиме фото й відео з Трампом
У мережі заявили, що будь-які матеріали з голосом Дональда Трампа видалятимуться, що призведе до додаткових обмежень на аккаунти, які його опублікували.
З огляду на блокування облікових записів Дональда Трампа у фейсбуці та інстаграмі,
– заявили в компанії.
Що передувало цьому
- 6 січня 2021 року прихильники 45 президента США увірвались у Капітолій, де засідав Конгрес. Вони хотіли перешкодити оголошенню офіційних результатів виборів президента, на яких переміг Джо Байден.
- Конгресмени-демократи звинуватили Дональда Трампа у підбурюванні людей.
- 8 січня Facebook та Instagram заблокував аккаунти Трампа до інавгурації Джо Байдена. Згодом їх роботу відновили, та в лютому 2021 року Facebook назавжди видалив аккаунт Трампа.
- 9 січня Twitter назавжди заблокував аккаунт 45 президента США.
- 21 березня Дональд Трамп заявив, що хоче створити власну соціальну мережу.