Facebook заблокував сторінку "Укртрансгазу": це вже третій раз за рік

24 листопада 2021 , 13:13
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Джерело:

фейсбук Максима Білявського

Facebook ввечері 23 листопада заблокував сторінку "Укртрансгазу". Це вже третій схожий інцидент за рік.

Так, за останні 6 місяців Facebook двічі блокував сторінку АТ "Укртранснафта". Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій групи "Нафтогаз" Максим Білявський.

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Білявський зауважив, що сторінку "Укртрансгазу" заблокували на старті опалювального сезону. Натомість сторінку "Укртранснафти" блокували після передачі в управління продуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

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Текст поста Максима Білявського:

Організовувати комунікації – це, як приходити на щоденне тренування, але з новими перепонами.

Наприклад, учора вечері, поміж всього іншого, була заблокована сторінка Укртрансгазу в Facebook, і це на старті опалювального сезону.

За крайні 6 місяців, Facebook вже двічі блокував сторінку Укртранснафти. Це відбувалось після передачі в управління продуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Співпадіння?

Автор: Ольга Музика