40 – 50 тисяч доларів на годину: Facebook запропонував Арестовичу вакансії охоронця і робітника

25 липня 2021 , 13:21
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Олексій Арестович поділився у соцмережах рекламою вакансій, яку йому пропонує Facebook. Зокрема в списку "відповідних посад" – охоронець й робітник на будівництво.

Також серед пропозицій для радника очільника Офісу Президента – робота сортувальником. Мовляв, для цього йому лише потрібно подати заявку за один крок.

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Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі написав, що Facebook проаналізував його активність. Відтак запропонував знайти нову роботу:

  • охоронцем;
  • робітником на будівництво;
  • сортувальником.

Цікаво, що в оголошенні щодо вакансії робітника пропонується заробітна плата 40 – 50 тисяч доларів на годину.


Реклама вакансій, які Арестовичу пропонує Facebook / Скриншот з фейсбуку Олексія Арестовича

Реакція користувачів під дописом Арестовича

Під опублікованим скриншотом Арестовича вже зібралося чимало коментарів. Користувачі почали жартувати, які саме вакансії підходять раднику глави ОП. До того ж зауважили, що на будівництво непогано заробляють працівники.

Серед інших коментарів:

  • "Вибір буде складним, не помиліться, такий шанс випаде не кожному";
  • "Шкода, що сам Цукерберг нічого не написав";
  • "Ось вона – здорова оцінка діяльності на волонтерській основі".
Автор: Марина Васильєва