Фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив снаряд, – Геращенко
Джерело:"Суспільне Харків"
Росіяни вже кілька діб безжально бомблять мирний Харків. Артилерійські снаряди окупантів вже у кожному районі міста.
Так, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив артилерійський снаряд.
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Харків бомблять
Зранку 1 березня московські орки скинули на Майдані Свободи у Харкові бомбу. Там ходили мирні люди. У результаті – десятки загиблих та поранених.
Крім того, росіяни обстрілюють житлові квартали з "Градів". Окупанти хочуть зрівняти місто з землею, але Харків мужньо тримається. Наші захисники дають відсіч.