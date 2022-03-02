Фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив снаряд, – Геращенко

Росіяни вже кілька діб безжально бомблять мирний Харків. Артилерійські снаряди окупантів вже у кожному районі міста.

Так, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив артилерійський снаряд.

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Харків бомблять

Зранку 1 березня московські орки скинули на Майдані Свободи у Харкові бомбу. Там ходили мирні люди. У результаті – десятки загиблих та поранених.

Крім того, росіяни обстрілюють житлові квартали з "Градів". Окупанти хочуть зрівняти місто з землею, але Харків мужньо тримається. Наші захисники дають відсіч.

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