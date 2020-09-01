1 вересня – особливий день для кожної родини. Однак дорослі та діти по-різному переживають початок навчального року. Це яскраво можна побачити на добірці мемів.

У мережі полюбляють жартувати, що для батьків 1 вересня насправді свято, а от для їхніх нащадків – не зовсім так. Ще більшої радості у дорослих викликали новини, що дистанційного навчання у школах не вводять. Українці вже могли оцінити його весною, коли у всіх областях держави школи закрились на карантин, а бідолашні батьки змушені були квапно вивчати шкільну програму зі своїми дітьми та поєднувати її зі своєю роботою. Окрім цього, налаштувати нащадків на навчання вдома було справжнім випробуванням.

До теми Зі святом 1 вересня – привітання з Днем знань у прозі та віршах

Тому в День знань соцмережі наповнені курйозними мемами, на яких видно, як школярі та їхні родичі зустрічають початок навчального року. Журналісти 24 каналу підібрали найкумедніші з них.



День знань в Україні / Фото Pinterest



1 вересня: кумедні меми про батьків і дітей / Фото Someecards



Перший день школи для батьків і дітей / Фото Daily LOL Pics



Батьки і діти на кумедних мемах до 1 вересня / Фото Someecards



1 вересня у кумедних картинках / Фото Online SignUp

​Цікаво Як перетворити 1 вересня на свято для всієї сім'ї: корисні поради



Підготовка до Дня знань / Фото USA Today



Меми про 1 вересня / Фото USA Today



Курйозні картинки про День знань / Фото USA Today



Початок навчального року у кумедних фото / Фото USA Today



Меми про 1 вересня / Фото USA Today



Мама на 1 вересня / Фото USA Today