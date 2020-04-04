Через пандемію коронавірусу пари змушені відкласти своє весілля: як це зробити без стресу

Оскільки пандемія коронавірусу продовжує поширюватися по Україні та всьому світові, багато подій та заходів, зокрема і весілля, були скасовані чи відкладені, щоб уникнути розповсюдження захворювання. Тож, багато пар змушені переглянути свої заплановані дати та скасувати чи відкласти святкування цього дня.

Проте тяжке рішення про перенесення вашого весілля прийняти непросто. Насправді, це набагато складніше, ніж просто здійснити кілька телефонних дзвінків, пише Yourtango.

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Нижче наведено кілька порад, які допоможуть парам впоратися з стресом, емціями та рішенням перенесення весілля.

Дозвольте собі поплакати

У цій ситуації немає нічого позитивного, все про стосується коронавірусу – засмучує (і збільшення жертв, і примусова самоізоляція, і перенесення важливих планів).

Тому важливо визнати, як це впливає на вас особисто, і дозволити собі посумувати з цього приводу та пережити це горе. Знайдіть способи впоратися зі своїм смутком, будь то плач в подушку, кілограм морозива чи перегляд фільму.



Дозвольте собі поплакати чи посумувати через це / Фото Woman

Зверніться до своїх організаторів

Хоча кожне місце проведення та організатори найняті окремо, експерти рекомендують перехресно перевірити наявність вільної дати. Наприклад, якщо ваше місце проведення доступне 14 та 21 листопада, але ваш фото- чи відеооператор вільний лише 21 листопада, то забронюйте цю дату.

Постарайтеся спланувати все максимально заздалегідь

Чим активніше ви все плануватимете, тим легше вам буде пережити цей важливий день. А якщо ви чекатимете до останньої хвилини, то у вас можуть виникнути додаткові ускладнення (менша кількість доступних дат, підвищення цін тощо).

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Тобто перевірте все і узгодьте дати зі всіма причетними до весілля, щоб нічого не зірвалося в останній момент.

Плануйте все онлайн

Зараз багато організаторів продовжують працювати онлайн. Вони отримують запити та постійно залишаються на зв'язку з клієнтами. До того ж, підготовка фактично всіх заходів і так проходить онлайн.

Тож, якщо ви плануєте весілля в наступному році, то у вас є можливість робити це вже зараз: знайти свого організатора, визначитися з бюджетом, вивчити інформацію про підготовку до весілля, задати фахівцям питання, отримати відповідь на нього та навіть забронювати місце проведення.



Сплануйте все до деталей за час карантину / Фото Unsplash

Покладайтеся на своїх друзів та рідних

Поки ви ще офіційно не відкладали свою початкову дату весілля та не зробили нові запрошення, повідомте всіх родичів про нові резервні дати та сплануйте все на день, коли всім це підходить.

Також попросіть підтримки та допомоги у другів чи родичів – нехай вони допоможуть поширити інформацію про зміну дати чи запрошення іншим друзям та членам сім'ї. Це зніме з вас додаткову роботу та емоційне напруження. І знайте, що ви не самотні і вам завжди готові допомогти найближчі люди.