Хлопчик почав бити машину, яка збила його маму на пішохідному переході: зворушливе відео

В мережі набирає популярності відео, на якому видно, як китайський хлопчик б'є машину ногами. А все через те, що автомобіль збив його маму на пішохідному переході в місті Чунцин.

На кадрах видно, що дитина була дуже розлючена і шокованим таким вчинком водія. Проте малий хлопець спершу перевірив, чи все добре з його мамою, а після того, як побачив, що в жінки немає серйозних поранень, він ударив ногою по капоту машини.

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Тоді хлопець почав кричати на водія машини. Згодом останній вийшов з машини та підійшов до травмованої жінки, аби переконатися, що вона в нормі. Відомо, що пізніше китаянку доставили до лікарні, а поліція встановила, що в аварії винний водій.

Натомість відео одразу стало вірусним в інтернеті, адже багатьох зворушило те, як хлопчик захищав і відстоював свою матір.

Дивіться відео: як хлопчик б'є машину, яка збила його маму