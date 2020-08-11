Карантин змусив багатьох відмовитися від планів щодо літніх відпусток за кордоном. Зокрема, це стосується закоханих пар. Ми підготували для вас цікаву добірку ідей для романтичних побачень на природі, які ви з легкістю можете організувати для своєї другої половинки.

Якщо ви мріяли провести відпустку на березі моря чи у якійсь екзотичній країні, а тепер вимушені залишатися вдома – не засмучуйтеся. Адже з іншого боку – це чудова нагода влаштувати вашому парнеру сюрприз та запросити на побачення. Журналісти 24 каналу підготували для вас добірку цікавих та оригінальних ідей, які прикрасять теплий літній вечір.

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Романтичні ідеї для побачення на природі

Велопрогулянка вдвох

Таке заняття чудово підійде для тих, хто любить активний відпочинок. Можна влаштувати велопрогулянку на унікальному транспорті-тандемі – двоколісному велосипеді, на якому відразу можуть кататися двоє пасажирів. Або ж, якщо немає можливості знайти такий транспортний засіб, то замініть його звичайними велосипедами і відправтеся у найромантичніші місця вашого міста.

Спільний урок верхової їзди

Це одна із найромантичніших ідей для побачення на свіжому повітрі. Таке заняття допоможе не лише чудово провести час, а й відпочити на природі, відволіктися від щоденних турбот. Це побачення точно надовго запам'ятається вашій половинці.

Романтичний пікнік

Оберіть романтичне місце на природі, яке символічне для вашої пари. Підготуйте кошик зі смачною їжею, вином, десертами. Не забудьте про великий плед. Прикрасьте локацію кольоровими ліхтариками, повітряними кулями, спільними фото. Насолоджуйтеся спільним проведенням часу та затишною атмосферою.



Романтичний пікнік / Фото: fiestamir.ru

Побачення-барбекю

Відправтеся з другою половинкою до озера або річки. Посмажте сосиски на грилі, приготуйте прохолодні напої (пунш з фруктів, холодний трав'яний чай тощо). Поплавайте у водоймі, разом позасмагайте, повеселіться. Насолодіться теплим літнім днем удвох.

Запустіть повітряних зміїв

Це чудова можливість удвох активно провести час на свіжому повітрі. Відчуйте себе дітьми – веселими і безтурботними. І не соромтеся емоцій.

Кінотеатр під відкритим небом

Якщо є можливість використати подвір'я особняку чи знайти затишне місце в парку, де можна організувати маленький кінотеатр – не втрачайте нагоди. Теплого літнього вечора красиво прикрасьте локацію, створіть романтичну атмосферу, приготуйте смаколики і насолодіться спільним переглядом улюбленого фільму. А після завершення стрічки удвох спостерігайте за зоряним небом і мрійте про майбутнє.