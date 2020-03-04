Чем компьютерные игры полезны для ребенка: ответ эксперта по киберспорту

Часто родителям трудно оторвать своих детей от компьютеров или смартфонов. Однако это не всегда плохо, ведь онлайн-игры могут принести пользу детям, в частности это мотивирует их стать лучше и умнее.

Как компьютерные игры развивают ребенка, рассказал президент киберспортивной федерации Esports Ukraine Иван Данишевский в программе "Ранок на 24".

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Как определить, есть ли у ребенка задатки киберспортсмена? "Нужно просто спросить это, ведь большинство детей скрывают такие компьютерные развлечения от родителей. Однако, узнав его ранг или уровень в игре, как он контактирует с командой и тому подобное, эти задатки можно легко и быстро определить", – сказал эксперт.

Какое развитие получает ребенок от того, что играет

Кроме того, что ребенок будет добиваться успеха в компьютерной игре, он также получит собственные аспекты развития.

"Киберспорт очень крут тем, что он мотивирует человека становиться лучше. Ведь это победы, стремления, командная работа и тому подобное. Поэтому если ребенок этим заинтересуется, станет профессионалом в киберсопрте, то он точно станет лучше. Я часто вижу рост молодежи от 13 до 18 лет, которые, попав в эту индустрию, категорически меняются, умнеют и становятся более быстрыми", – сказал Данишевский.



Компьютерные игры полезны для детей / Фото Unsplash

Однако для киберспорта нужен набор качеств. В частности, нужно быть очень умным, ловким, коммунакабельным и т. д.

По словам эксперта, когда дети видят своих сверстников, достигших в играх большого успеха, это точно привлекает их внимание и ради этого (чтобы упросить родителей поиграть в игры) ребенок может добровольно убирать комнату или делать домашнее задание.

Смотрите видео с комментарием эксперта, чем игры полезны для ребенка

Интересно, что украинская киберспортивная команда победила на чемпионате IEM Katowice в дисциплине Counter-Strike. Украинцы завоевали приз в размере 250 000 долларов.