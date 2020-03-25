Идея на карантин: как открыть собственный интернет-магазин

Если вы давно мечтали открыть собственный магазин, но не решались из-за нехватки денег, то можете попытаться создать его в интернете. К тому же, пока в Украине продолжается карантин, это может быть довольно прибыльно.

Для этого понадобится значительно меньший стартовый капитал, чем при открытии стационарного "шопа", потому что вам не нужно оплачивать аренду помещения, коммунальные услуги, нанимать большой персонал и платить целый ряд налогов, пишет Finance.

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Как должен выглядеть сайт магазина

Для создания качественного сайта магазина понадобится хороший веб-специалист, который и наполнит его фотографиями и описанием товаров. После того, как магазин начнет принимать заказы, этот же специалист может заниматься периодическим настройкой сайта, и научит вас или ваших сотрудников, как работать с сайтом, наполнять его, отслеживать количество посетителей за день и тому подобное.

"Помните, главное для интернет-магазина не дизайн, а его функциональность и простота. Чтобы любой покупатель мог легко найти то, что ему нужно. Продукция должна быть рассортирована по цене и популярности у клиентов. Наличие специализированных разделов и функция поиска помогут посетителю легче и быстрее сориентироваться в ассортименте", – советует эксперт Владимир Юхименко.



На сайте сразу разместите товары с фото и ценами / Фото Unsplash

Кроме того, при оформлении сайта интернет-магазина обязательно наличие "корзины" для покупок, "шапки" с номерами телефонов, почтовым и электронным адресом, а также разделов, где вы сможете ответить на вопросы посетителей, а те, в свою очередь – оставить свои отзывы.

Также обязательно укажите на сайте условия оплаты и возврата товара. И не забудьте определиться, как будете доставлять товары заказчику, желательно Укрпочтой и Новой почтой. Первой больше доверяют, потому что она государственная и недорогая, вторая же быстро и точно работает.

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Как найти поставщиков

Первое, с чего стоит начать, – определиться, что именно вы будете продавать в своем магазине. Если не уверены в правильности своего выбора, то можно обратиться к одной из компаний по созданию и раскрутке сайтов. Специалисты компании проверят, какие товары востребованы у покупателей и много ли у вас будет потенциальных конкурентов.

Суть анализа в том, что специалисты отслеживают, какие товары чаще всего ищут в сети, и сравнивают эти данные с количеством магазинов, которые предлагают эти товары. Таким образом можно понять, на какие товары существует спрос, и определить, в каком сегменте меньше всего конкурентов.



Регулярную прибыль вы будете получать примерно через год / Фото Unsplash

После того, как будущий владелец интернет-магазина выбрал группу товаров, нужно начинать поиск поставщиков. Ищите их у конкурентов. Очень многие серьезные интернет-магазины имеют раздел, где указывают производителей продукции, которую продают. Поищите тех, которые производят подходящий по качеству и цене товар. Звоните и узнавайте, на каких условиях они реализуют товар: в розницу, мелким или крупным оптом, какие делают скидки на продукцию.

Когда сайт готов, договоренность с поставщиками есть, со способом доставки и оплаты определились, стоит зарегистрироваться как частный предприниматель и встать на учет в налоговой.

Интернет-магазин с офисом дома

На начальном этапе, когда владелец только что созданного интернет-магазина ограничен в средствах, работать придется у себя дома. То есть ваше жилье превратится в офис, где плечом к плечу будете трудиться вы и ваш партнер, а может и еще несколько человек.

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Между сотрудниками нужно распределить обязанности: прием телефонных звонков от клиентов, продвижение сайта в соцсетях, наполнение сайта свежей информацией с фотографиями, ведение закупок, контроль за отправкой и хранением продукции.

Владельцы успешных интернет-магазинов советуют новичкам сначала работать по следующей схеме. Когда поступит определенное количество оплаченных заказов (например, на одежду), тогда и закупать необходимые модели у поставщика со скидкой. Закупки можно делать несколько раз в месяц. Когда же магазин раскрутится и бизнес пойдет в гору, можно начинать закупать небольшие партии самых популярных товаров и хранить их на складе.

Как раскрутить интернет-магазин

Чтобы магазин приносил прибыль, его необходимо продвигать в интернете. На первом этапе поможет контекстная реклама, но позже, когда продажи начнут увеличиваться, нужно будет обращаться к фирмам, специализирующимся на интернет-маркетинге, продвижении и раскрутке сайтов.



Раскрутите сайт, чтобы иметь больше клиентов / Фото Unsplash

Контекстные объявления бывают трех видов: спецразмещение, гарантированные и динамические показы. Например, человеку необходимо найти недорогие платья в Киеве. Набрав эти слова в интернет-поисковике, он получает целый список сайтов, реализующих такую продукцию.

Спецразмещение – это три объявления в верхней части страницы, над результатами поиска. Они появляются время от времени. Владелец интернет-магазина платит за каждый клик, который привел пользователя с контекстного объявления к нему на сайт, компании-владельцу поисковой системы. На раскрутку интернет-магазина самостоятельно или с помощью SEO-специалистов в среднем уходит полгода.

Личный опыт

"Три года назад мы с мужем создали сайт по продаже китайской одежды. Раскручивали его с помощью контекстной рекламы и продвижения в соцсетях. У нас был минимальный стартовый бюджет, поэтому приходилось все делать самим, а учились мы всему в интернете", – рассказала владелица интернет-магазина.

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Они с мужем заказывали одежду на "Таобао" (самый крупный китайский сайт по продажам), сначала небольшими партиями. А потом, когда появились постоянные заказы и клиенты, связались с администрацией этого сайта и стали заказывать вещи напрямую более крупными партиями.

"Сейчас за месяц у нас около 30 крупных покупателей. Нам этого вполне хватает", – поделилась своим опытом Виолетта Карпунова.