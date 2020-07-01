Если в июле вашу семью ждет пополнение, то вам стоит выбрать для ребенка особое имя. Ведь дети, рожденные в июле, блещут интеллектом. У них любознательный и острый ум. Интеллектуальные, а также они любят приключения. Поэтому, как назвать малыша в июле – читайте в нашем материале.

Журналисты 24 канала подготовили для родителей полезную подборку имен детей по дате рождения. Ведь взрослые часто выбирают имя для ребенка по православному календарю, потому что считают, что так ребенок получит защиту ангела-хранителя.

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Мальчики, рожденные в июле, очень дружелюбны, неконфликтны и стеснительны. Им больше всего подойдут такие имена: Вячеслав, Борис, Дмитрий, Павел, Василий, Петр, Артем, Владимир и тому подобное.

Однако "июльские" девочки отличаются впечатлительностью, у них есть творческие способности, а также они умеют привлечь к себе внимание окружающих общительностью и добрым отношением. Для них подходят такие имена: Инна, Ольга, Римма, Жанна, Марина, Маргарита, Юлиана, Елизавета и другие.

Как назвать ребенка, если он родился в июле

1 июля. В первый день месяца мальчика следует назвать Виктор, Леонид, Василий и Олег. Для девочки можете выбрать любое имя, которое вам нравится.

2 июля. В этот день ребенка нужно назвать таким именем: если родился мальчик, то Тимофей, Захар, Иван, Антон, Лука, если девочка – Роза или Мария.

3 июля. Мальчику можно дать одно из этих имен: Глеб, Алексей, Андрей, Александр, а девочке – Римма, Амелия, Марина.

В июле обычно рождаются эмоциональные и чувствительные дети / Unsplash

4 июля. Имена для мальчиков, родившихся в этот день Антон, Никита, Федор, Николай или Сергей, девочку можно назвать Василиса или Анастасия.

5 июля. Мальчиков в этот день можно назвать Василий, Игорь, Роман, а девочек – Ева, Ефросинья.

6 июля. Имена, которые больше всего подойдут мальчикам в этот день – Антон, Герман, Кирилл и Борис, девочкам – Ангелина.

7 июля. Лучше всего выбрать имя мальчику Иван, Антон, Никита, Ян, а девочке – Иванна или Виктория.

8 июля. Эта дата подходит, чтобы назвать мальчика Давид, Петр, Денис, Константин, Леонид, девочку – Фаина, Евросиния или Мария.

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9 июля. Мальчиков в этот день лучше назвать Тимофей, Давид, Никита, Павел, а девочек – как пожелаете.

10 июля. Имена для мальчиков сегодня – Алексей, Иван, Георгий, Григорий, Максим, для девочки подойдет Иванна и Александра.

11 июля. Мальчуковые имена для детей, рожденных в этот день – Сергей, Павел, Иван, Герман, Степан, девчачьи – Элеонора, Елизавета.

12 июля. Для детей, рожденных в этот день, можно выбрать такие имена: для мальчиков – Петр, павел, Михаил, Андрей, Василий, а для девочек – выберите по собственному желанию.

13 июля. Церковные имена для мальчиков – Иван, Андрей, Степан, Яков, Михаил, девочку можете назвать как хотите.

Люди считают, что с выбором имени у ребенка появляется ангел-хранитель / Фото Unsplash

14 июля. Имена для мальчиков – Лев, Павел, Петр, Петр, а для девочек – Ангелина, Анастасия, Ирина.

15 июля. Мальчиков в этот день стоит назвать Арсений, Георгий, Ярослав, а девочке подойдет любое имя.

16 июля. Мальчику можно выбрать одно из таких имен – Анатолий, Александр, Марк, Михаил, Фома, Георгий, для девочки – как ваша душа пожелает.

17 июля. Мальчиковые имена – Ефим, Марк, Андрей, Виктор, Антон, а девчачьи имена в этот день – Мария, София, Марта.

18 июля. Назвать мальчика можно Кирилл, Сергей, Степан, Василий, девочку – Анна, Камилла, Кристина.

19 июля. Мальчику можно дать имя Глеб, Антон, Анатолий, Кирилл, Александр, Игорь, Феликс, девочке – Юлия (или Юлианна), Любовь.

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20 июля. Имена для мальчика, рожденного в этот день, подходят такие: Василий, Назар, Анатолий, Аркадий, а для девочки – Ева, Ефросинья, Екатерина.

21 июля. Мальчика вы можете назвать Савва, Петр, Федор, Сергей, Антон, а для девочки в этот день подойдут имена – Анастасия, Инна, Аврора.

22 июля. Назвать мальчика можно Александр, Андрей, Даниил, а девочку – назовите как хотите.

23 июля. Имена для мальчика подойдут такие: Антон, Алексей, Давид, Степан, для девочек – Анна, Эмма, Эрика.

24 июля. Мальчика лучше всего назвать Николай, Андриан, Аркадий, а девочку – Елена или Ольга.

25 июля. Это благоприятный день, чтобы назвать мальчика Григорий, Андрей, Иван, Михаил, Семен, Федор, девочку – Мария, Вероника, Мера.

Помните, что вы всегда можете выбрать другое имя для ребенка / Фото Unsplash

26 июля. В этот день будет хорошо назвать мальчика Антон, Степан, Юлиан, а девочку – Юлия, Александра, Сарра.

27 июля. Для мальчика подойдет одно из следующих имен – Ираклий, Петр, Ростислав, Ян. Имя для девочки можно выбрать любое.

28 июля. Мальчиковые имена – Владимир, Василий, Орест, девчачье имя – Юстина или Ангелина.

29 июля. Назвать мальчика лучше – Павел, Юрий, Ярослав, а девочку – Алевтина, Юлия, Валентина.

30 июля. В этот день мальчика можно назвать Леонид, Назар, Лазарь или Василий, а девочку – Маргарита, Мария, Дарья.

31 июля. В последний день месяца советуем дать мальчику имя: Иван, Мирон, Емельян, Андрей, Сергей, а девочке – Иванна или Юлия.