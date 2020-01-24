Как будут выглядеть бабушки в будущем: забавное предположение

Бабушкины вареники легко выигрывают поединок с любой современной уличной едой, а умение связать теплые носки на зиму или даже вышить рубашку всегда восхищают. Нынешние бабушки легко могут заменить внукам воспитателя, аниматора, шеф-повара, а иногда даже детского психолога. Но будут ли современные девушки такими же?

Издание "Освитория" решило перенестись в будущее и представить, какими будут бабушки во времена, когда Маск колонизирует Марс.

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Внешний вид

Безусловно, у бабушек будущего не будет никаких платков на голове и золотых зубов, вместо этого – густые брови, пышные губы и многочисленные татуировки. А на вопрос внуков о смысле этих татуировок бабушка будущего лишь отводить глаза, мол, это вы еще моих статусов в соцсетях не видели.

А вы когда-то обращали внимание на то, сколько у современных бабушек фотографий в семейном альбоме? Одна из выпускного в школе, две со свадьбы, три из отдыха в пансионате и тому подобное.

Другое дело – современные девушки, которые делают фотосессию даже с одной розой от любимого. Но самое интересное, что внукам вся эта красота будет доступна, поэтому девушкам уже сейчас стоит думать, что постить в соцсети.

Еда

Будут ли стоять в будущем у плиты бабушки, которые сейчас в юном возрасте в два клика могут заказать любое блюдо из какого-то заведения. Чем тогда бабушки будущего будут угощать внуков? Вероятно, пиццей с прошутто, моцареллой и вялеными томатами, или суши.

Но могут быть и обратные варианты, если сейчас такая девушки чуть ли не ежедневно посещает спортзал и не ест сладкого. Так, внуки на ее брокколи из пароварки и ягодах годжи долго не пробудут. Скорее наоборот – родители будут отдавать внуков на лето, чтобы бабушка привела их в спортивную форму.

Подруги и лавочки

На скамейках возле домов бабушки будущего не будут сидеть. Разве мало мессенджеров или соцсетей? К тому же, сериалы, рецепты, диеты, скидки на одежду и косметику – все это можно обсудить с подругами, не выходя из дома.

Песни и колыбельные

Надеемся, что через много лет, когда дети будут просить перед сном колыбельную, бабушки все же будут петь сами, а не включать музыку. И хорошо, если петь что-то из репертуара Джамалы или Тины Кароль. Потому что иногда, слушая современную молодежь в караоке, за их будущих внуков становится немного страшно.