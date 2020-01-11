Мужчина сделал тату с лицом жены, но его стыдно показывать людям: фото

Мужчина решил порадовать свою любимую и сделал татуировку с ее изображением, но девушка не оценила старания, потому что он выбрал неудачное фото. Набить на тело такую фотографию мог только человек с очень оригинальным чувством юмора.

Келли Макгроу и Джокер Джеймс Макгроу знакомы уже в течение 24 лет, передает издание Rnews.

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Пара призналась, что они с детства соревновались, кто из них смешнее шутит, но в один момент девушка поняла, что ей уже не удастся "переплюнуть" своего любимого.

Мужчина признался, что сделал на бедре татуировку – их общее с женой фото. Но это получилась совсем не милая идея, потому что для татуировки Джокер выбрал снимок, где девушка спит с открытым ртом.



Парень сделал татуировку с неудачным фото девушки

Это удивило девушку. "Я была в ужасе, я не могла поверить своим глазам. Это фото было просто отвратительным, и оно было на любимом", – рассказала Келли.

После такого поступка девушка решила, что их пранки стали слегка безумными: "Есть предел, и он его пересек. Нет, мы нормальная семья, просто наши шутки вышли из-под контроля", – сказала она.

Однако Келли не собирается отступать. "Ему лучше ходить и оглядываться. Я очень хорошо подумаю, прежде чем отомстить. Потому что это должно быть что-то еще круче", – добавила женщина.