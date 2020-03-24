Как зарабатывать деньги в инстаграме: подробная инструкция

Сегодня инстаграм является не только одной из самых популярных социальных сетей, но и мощной площадкой для заработка. Ведь глобальная аудитория инстаграма составляет более 1 миллиарда пользователей. Поэтому бизнес, в котором используются возможности инстаграма, является таким популярным и прибыльным.

В Украине этой социальной сетью, по данным 2019 года, пользуются более 11 миллионов пользователей, основная аудитория – это люди от 18 до 29 лет, пишет издание Homebiznes.

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Заработать в инстаграме может каждый желающий. Нужно только правильно выбрать направление, в котором вы сможете добиться успеха. Но для начала вам нужны две предпосылки: привлечь качественных подписчиков и стать их лидером "мнений".

Почему бренды платят деньги владельцам инстаграм-аккаунтов

Все потому, что так они получают доступ к вашей аудитории, и надеются заработать деньги на том, если ваши подписчики купят или порекомендуют их продукты. Однако у вас должна быть большая аудитория.



В инстаграме можна зарабатывать на рекламе / Фото Unsplash

К тому же, важно не само количество, а качество аудитории. Ведь хотя большое количество подписчиков увеличивает вероятность появиться в лентах других пользователей, не все будут реагировать на ваши посты. Вы должны понимать, что даже если у вас есть только 100 фолловеров (подписчиков – Семья 24), которые будут реагировать на ваши посты, у вас есть возможность зарабатывать деньги.

Как получить "качественных" подписчиков в инстаграме? Есть общие советы для желающих построить бизнес в инстаграме, независимо от направления. Для начала изучите основы SEO и SMM (продвижение в интернете и социальных сетях). Это поможет самостоятельно продвигать свой бизнес в соцсети и овладеть основами и простейшими стратегиями продвижения.

Раздел с биографией – один из самых важных в аккаунте. Независимо от того, являетесь ли вы уже бизнесменом или просто новичком, который создал аккаунт для зарабатывания денег, вам нужно мыслить стратегически. Биография – это очень важный раздел учетной записи, где вы можете представиться своим посетителям в первый раз. Поэтому делайте текст простым, четким и лаконичным.

Кроме того, ваша фотография или логотип бренда должны быть четкими и качественными.

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Обращаем внимание, что вы можете вести не только личный блог, но также быть администратором тематических пабликов – например, публиковать смешные видео, обзоры книг, новости шоу-бизнеса, новостные статьи вашего города и тому подобное.

Когда и как часто публиковать посты

Западные маркетологи проводили исследование, где при анализе более 100 тысяч сообщений в инстаграме было выявлено, что большая частота создания постов прямо-пропорциональная скорости прироста подписчиков.

Вам нужно просто выделить определенное время для ежедневной работы в инстаграме. Немаловажно и правильное время для визита – лучше размещать сообщения во время обеденного перерыва и когда люди едут на работу (утром или вечером). Кроме того, будние дни лучше для создания постов, чем выходные.



Публикуйте посты утром или в обед / Фото Unsplash

Почему важно отвечать на комментарии? Пользовательский контент повышает лояльность и надежность вашего бренда (аккаунта). Поэтому, не оставляйте ни один комментарий без ответа. Вы даже можете создать хэштег и стимулировать своих подписчиков присылать вам свой контент, который будет отображаться в вашем профиле.

Как оформлять посты

У вас есть 2000 символов, чтобы создать креатив, рассказать историю и показать уникальность вашего бренда. Но вам нужно знать свою аудиторию и быть готовым экспериментировать. Даже несколько слов и емоджи могут добавить дополнительную привлекательность вашему посту.

Конкуренция в инстаграме очень высока, поэтому размытые и скучные картинки не будут успешными. Выделяйтесь, создавая видеоконтент. Ведь видео – это крутой формат для визуальной коммуникации и отличный способ добавить немного любопытства в ваш рассказ.

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Подружитесь с влиятельными блогерами. Если вы хотите быстро расти, вам нужна внешняя помощь, чтобы привлечь внимание к себе. Есть несколько способов как это сделать:

Первый – это взаимный пиар . Согласно этой стратегии, вы ищете аккаунты и просите их делиться своими сообщениями в обмен на то, что вы поделитесь их постами.

. Согласно этой стратегии, вы ищете аккаунты и просите их делиться своими сообщениями в обмен на то, что вы поделитесь их постами. Второй способ – купить пост. Вы можете купить пост с упоминанием или рекомендацией себя, в записи блогера с большим количеством подписчиков.

Почему важны истории в инстаграме

Тем, кто действительно хочет заработать в инстаргаме, рекомендуем публиковать около 5 историй каждый день. Вы можете написать текст на фотографии или создавать качественные видео, которые привлекут внимание аудитории. В общем, инстаграм вознаграждает за творчество, вы автоматически выделяетесь, когда стратегия публикации отличается от других брендов.



Примеры историй в инстаграме / Фото Buffer

Но никогда не занимайтесь накруткой подписчиков! Потому что эта манипуляция не принесет вам никакой пользы. Во-первых, какая польза от неактивной аудитории? Во-вторых, накрученные подписки видно невооруженным глазом. В-третьих, это удовольствие не бесплатное, однако лучше эти средства направить на правильное продвижение – рекламу у блоггеров и тому подобное.

Первые шаги в инстаграме

Если вы только создали новый аккаунт в инстаграме, то вот первые шаги, которые мы вам советуем сделать для привлечения первых подписчиков:

Заполнить раздел "Биография"

Загрузить минимум 20-50 фотографий с описанием, чтобы новые пользователи заходили не в пустой аккаунт.

с описанием, чтобы новые пользователи заходили не в пустой аккаунт. Позвать всех своих друзей и родственников подписаться и полайкать (а лучше и прокомментировать) фотографии. Чтобы в записи была активность и новые пользователи видели это.

видели это. Очень активно лайкать и комментировать подписчиков конкурентов в своем городе/регионе, и тому подобное.

Но будьте готовы к тому, что денежная отдача от бизнеса придет не сразу. В большинстве случаев вложения в инстаграм окупаются через некоторое время. Сиюминутную прибыль здесь вы вряд ли получите.

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Заработок в инстаграме

Рекламные посты – это, пожалуй, самый и самый распространенный способ заработка на территории инстаграма. Единственное важное условие – у вас должно быть достаточно подписчиков, чтобы зарабатывать на рекламных постах.

Обычно, "пропускной билет" в это начинается с 10 тысяч подписчиков, однако, и при меньшей аудитории можно зарабатывать на рекламе в инстаграм – только доход будет несколько скромнее. Главное, чтобы вся ваша аудитория была настоящей.

Алгоритм заработка: Вы создаете рекламный пост (это может быть фотография или видео), вставляете фирменный хэштег, вспоминаете ссылку для продвижения бренда, делитесь ею со своей аудиторией и впоследствии получаете деньги.

Сколько можно заработать на рекламе в инстаграме

Сумма вашего дохода будет зависеть от многих факторов. Однако, заметим, что блогу с аудиторией в 30 тысяч человек по силам заработать за месяц от 10 тысяч гривен. Цена на рекламные посты в инстаграме формируется исходя из количества подписчиков, их качества и от активности.

Что продают в Инстаграме? Товары: продукты питания, одежду и обувь, цветы, изделия handmade, аксессуары, предметы декора и посуду, косметику и тому подобное; Услуги: дизайнеры, веб-мастера, фотографы, художники, психологи, бизнес-тренеры, юристы, салоны красоты, спортивные комплексы, развлекательные проекты и тому подобное. На сегодняшний день почти любой товар или услугу можно продать с помощью инстаграма. Самое главное – правильно подать.