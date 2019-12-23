Стосунки вітчима та пасинка: поради, які допоможуть налагодити відносини

Виховання дітей – річ непроста, у рази складніша, якщо це – чужі діти. Проте досвід показує, що стосунки вітчима з пасинком мають важливе значення для щастя та безпеки сім'ї, а тому вони мають знайти між собою спільну мову.

Видання Parents опублікувало кілька корисних порад, як налагодити стосунки між вітчимом та пасинком.

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Швидке перше знайомство

Щоб зняти напруження першої зустрічі, чоловік повинен зробити її швидкою та веселою, краще уникати довгих вечерь та дорогих подарунків. Адже все, що чинить тиск на дитину або звертає на неї надмірну увагу, може призвести до виникнення негативного враження та призведе до відхилення вітчима. З часом можна зробити зустрічі частішими, коли дитина буде готова до більш близьких стосунків.

Дайте дитині час для скорботи

Якщо вітчим вирішив укласти новий шлюб, якому передувало розлучення батьків, він повинен дати пасинку більше часу, аби той звикнув. Адже повторне одруження розбиває надію дитини на возз'єднання його батьків. Коли їхня надія зникає, діти часто починають процес природної скорботи. Вона може включати намагання зруйнувати новий шлюб з надією, що тато побачить це і повернеться до мами.

Зважаючи на це, вітчим має надати дитині час та простір. Якщо ж батько малюка помер, допоможіть їй знайти способи запам'ятати тата, слухаючи розповіді, показуючи фотографії чи плануючи меморіальну діяльність на День народження батька.



Вітчиму не потрібно спішити подружитися з пасинком чи падчеркою

Варто ставитися до пасинка як до члена сім'ї

Якщо пасинки живуть по черзі з обома батьками, вони, ймовірно, не будуть проводити з вами 100 % часу. Але зауважте, що якщо ставитися до них як до особливих гостей, вони не відчуватимуть себе частиною родини. Тому включіть їх до сім’ї, попросивши їх поділити обов’язки, переглянути домашні завдання чи відвідавши важливі події батьків.

Підтримуйте дружбу

Якщо у вітчима не дуже складаються батьківські стосунки з дитиною, але він хоче дати більше любові та підтримки своєму пасинку, то він може протягом перших кількох років просто дружити з ним.

Та все ж, краще одразу вирішіть, як ви хочете ставитися один до одного і як вас називатимуть – за вашим прізвищем, іменем, мамою, татом чи якимсь спеціальним вигаданим прізвиськом? Це може бути все, чого хочуть обоє членів нової сім’ї, починаючи від батька до друга.

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Розвивайте довіру та чесність

Довіра є ключовою складовою у будь-яких стосунках, і це показується у тому, коли дитина розповідає вітчиму різні ситуації. Пасинок дивиться, чи активно "новий тато" слухає? Чи збереже приватну інформацію? Окрім того, діти можуть відчути нечесність та нещирість.

Психологи запевняють, що якщо вітчим зможе заслужити довіру дитини, з часом він може стати важливою довіреною особою. Адже часто пасинки діляться інформацією, бо шукають у вітчимів поради щодо питань, якими він неохоче ділиться з біологічним батьком.

Обміняйтесь своїми інтересами

Вітчими повинні бути відкритими до інтересів своїх пасинків, адже вони не можуть знати, якою новою діяльністю з дитиною будуть займатися разом. Тому чоловіки можуть провести деякі ритуал з пасинком: до прикладу, снідати разом, рибалити, їздити верхи на коні тощо. Пам’ятайте, що поетапні стосунки створюються та підтримуються двома людьми: батьком та дитиною.