Українка підкорює Америку оригінальним намистом ручної роботи: історія успіху

Майстриня з Чикаго Роксолана Прокопів, яка переїхала в США з Тернополя, створює неймовірне намисто. Її вироби набирають шаленої популярності, адже американці завжди захоплювалися хенд мейдом.

Про власну справу хенд мейду дівчина розповіла виданню UaModna.

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Як Роксолані вдалося виїхати за кордон? Дівчина розповіла, що вона з чоловіком виграла грін-карту, тому вирішили поїхати та побачити світ.

"Для мене було нелегко покинути усе і розпочати абсолютно нове життя із чистої сторінки, розпочати там, де нікого і нічого не знаєш. Нам не було на кого сподіватись, окрім тільки, як на самих себе", – сказала вона.



Роксолана Прокопів з донькою / Фото UaModna

Чи легко розпочати нову справу закордоном? За словами Роксолани, немає значення, де ти займаєшся улюбленою справою, якщо ти цим живеш. Якщо ти у тій чи іншій справі бачиш, який правильний власний шлях, то це, мабуть, – найважливіше. Майстриня додала, що де б "ти не проживав, завжди потрібно пам’ятати, що ти є син чи донька тієї країни, куди завжди повертає твоє серце".

Чому вона вирішила виготовляти прикраси? Роксолана зізналася, що не було ідеї чи навіть мрії щодо виготовлення намиста. "Я не думала про те, чи буде це успішно, чи буде це цінуватись, чи сподобаються такі вироби іншим. Мені, мабуть, просто потрібна була пожива для душі і я її віднайшла у намисті", – відповіла майстриня.



Намисто Роксолани Прокопів / Фото UaModna

Я завжди захоплювалася та захоплююся людьми, котрі творять красу власними руками та власним розумом. Щодо мене, то я, можливо, просто відчула серцем, що цією справою буду дуже близька до України і зумію навчити свою дитину цінувати, шанувати та любити Україну, так як люблю її я,

– заявила Роксолана.

Де майстриня купує матеріали та бере ідеї? Жінка зізналася, що матеріали закуповує усюди. "В більшості – це натуральний камінь, але у мене він завжди поєднується із керамікою, деревом, склом, металом. Усе, що можна нанизати на разочку, усе мені підходить, а уже потім моя уява малює цілісну картину, якою вона повинна бути", – сказала Роксолана.



Оригінальне намисто Роксолани Прокопів / Фото UaModna

Де легше знайти клієнта – в Україні чи за кордоном? За словами майстрині, вона не шукає клієнтів, бо ця справа – це не бізнес, не мета заробітку, а наче певний "політ душі на Україну".