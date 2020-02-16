Відома супермодель розкрила незвичайний спосіб, як навчити дітей їсти здорову їжу

Модель Коко Роша активно займається спортом, пропагує здоровий спосіб життя і вже багато років дотримується вегетаріанства. Будучи матір'ю двох дітей, вона вирішила, що і малеча повинна харчуватися здоровою їжею.

Коко розповіла в інтерв'ю Us Weekly, як їй вдається змусити дітей їсти багато овочів, передає видання Hello.

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"У мене є один дуже незвичайний секрет. Але я впевнена, що з ним діти ніколи не будуть боятися зеленої здорової їжі, тому що я всю їхню їжу роблю зеленою", – відповіла супермодель.

Так, Коко робить навіть млинці та напої для дітей зеленими – додає всюди трохи шпинату. Завдяки цьому її дочка вже любить спаржу, бо думає, що вона така ж смачна, як її зелені чипси.

Окрім того, Коко Роша прищеплює доньці не тільки правильну систему харчування, а й любов до своєї професії. Тому дівчинка вже має персональну сторінку в інстаграмі.

У першій журнальній зйомці Айон знялася через 4 місяці після народження – разом з мамою вона позувала для видання Fashion Magazine, а в віці двох років – дебютувала на подіумі на показі Jean Paul Gaultier.

Зазначимо, що Коко Роша і її чоловік Джеймс Конран одружилися 9 червня 2010 року у старовинному французькому замку, де Джеймс колись зробив коханій пропозицію.

Через чотири роки шлюбу вони повідомили радісну новину – Коко вагітна, а 28 березня 2015 року модель народила дочку, яку назвали Айон Джеймс Конран. У квітні 2018 року у них народився син Івер Імес Конран.