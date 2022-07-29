Чи розсварять фани "Фенербахче" українців і турків: думка аналітика

Кричалка фанатів "Фенербахче" на підтримку "путіна" – це просто випадок. Зараз немає ніякого підґрунтя, щоб говорити про погіршення відносин українців та турків.

Про це 24 каналу розповів політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Зараз немає ніяких підстав, щоб ламати з Туреччиною відносини.

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Звісно, сталася неприємна ситуація. Але Україна цілком рішуче та адекватно на це відреагувала. Чого тільки вартує заява голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який жорстко осоромив фанатів "Фенербахче".

Політолог наголошує, що кримські татари є етнічно ближчими до турків, ніж українці. Слова Чубарова достукаються до внутрішнього турецького читача та покажуть, наскільки ганебним був вчинок фанатів "Фенербахче".

Туреччина підтримує Україну

Попри неприємну ситуацію, Туреччина продовжує підтримувати Україну. До прикладу, виробник "Байрактарів" вже в черговий раз безплатно передає апарат, на який збирають міжнародні партнери.

Чаленко наголошує, що Туреччина у міжнародній політиці завжди відстоює власний національний інтерес. А їм зараз вигідно підтримувати Україну. Та й загалом наразі немає ніяких підстав, щоб обірвати відносини з Туреччиною.

Туреччина – потужна країна НАТО, яка продовжує будувати власну економічну політику. І Україні буде вигідно надалі розвивати наші відносини в Чорноморському регіоні, у безпековій, аграрній сфері та багатьох інших сферах, – зазначив Ігор Чаленко.

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