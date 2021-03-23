Проплачені фанати Лукашенка пікетували посольства США та України в Мінську

Прихильники Олександра Лукашенка провели мітинг біля посольств США та України в Мінську. Вони звинувачували Україну у підбуренні до протестів, а Зеленського назвали маріонеткою США.
Джерело:"Радыё Свабода"
Декілька годин вони постояли біля дипустанов, а потім організовано здали плакати і зайшли в будівлю організації, яку активно підтримує уряд Лукашенка.
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Протест за Лукашенка у Мінську
Учасникам пікетів ніхто не заважав. До них вийшов посол України Ігор Кізім і приєднався до протестувальників.
Серед плакатів мітингувальників були, зокрема, такі: "Кольорові революції в Білорусі не пройдуть", "Жодного виправдання нацизму!", "Не заважайте нам жити мирно у своїй країні".
Деякі образливо характеризували і Україну: "Одеса – Хатинь XXI століття", "Зеленський – маріонетка США", "Україна – світова соросина ферма".
"Зеленський – маріонетка США" / Фото Белсат
Постоявши деякий час, учасники акції пішли до будівлі Мінського міського комітету Білоруського республіканського союзу молоді. Там вони здали плакати та прапори і зайшли всередину осередку.
Що таке БРСМ?
Це Білоруський республіканський союз молоді – молодіжна організація у Білорусі, яку активно підтримує уряд. За даними ЗМІ, в організації з моменту її створення практикують примусове членство, а також членство в організації без сповіщення людини про це.
Дані з Вікіпедії
Протести в Білорусі: коротко
- 9 серпня 2020 року в Білорусі почались масові протести після виборів президента.
- Люди впевнені що результати виборів сфальсифіковані, а справжньою президенткою має бути Світлана Тихановська.
- США, Європейський Союз та Україна не визнали Лукашенко обраним президентом Білорусі і закликають припинити насильство та звільнити політичних в'язнів.
- У відповідь на самопроголошення себе президентом і насилля над народом США та Європейський Союз запровадили санкції проти Лукашенка. Йому та його оточенню зокрема заборонений в'їзд до цих країн.
- Після кількох місяців активної фази протести восени затихли. Лідери опозиції були змушені виїхати з Білорусі.