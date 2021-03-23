Проплачені фанати Лукашенка пікетували посольства США та України в Мінську

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Прихильники Олександра Лукашенка провели мітинг біля посольств США та України в Мінську. Вони звинувачували Україну у підбуренні до протестів, а Зеленського назвали маріонеткою США.

Джерело:

"Радыё Свабода"

Декілька годин вони постояли біля дипустанов, а потім організовано здали плакати і зайшли в будівлю організації, яку активно підтримує уряд Лукашенка.

До речі У вас будуть інші президенти, – Лукашенко назвав ймовірних "спадкоємців"

Протест за Лукашенка у Мінську

Учасникам пікетів ніхто не заважав. До них вийшов посол України Ігор Кізім і приєднався до протестувальників.

Серед плакатів мітингувальників були, зокрема, такі: "Кольорові революції в Білорусі не пройдуть", "Жодного виправдання нацизму!", "Не заважайте нам жити мирно у своїй країні".

Деякі образливо характеризували і Україну: "Одеса – Хатинь XXI століття", "Зеленський – маріонетка США", "Україна – світова соросина ферма".


"Зеленський – маріонетка США" / Фото Белсат

Постоявши деякий час, учасники акції пішли до будівлі Мінського міського комітету Білоруського республіканського союзу молоді. Там вони здали плакати та прапори і зайшли всередину осередку.

Що таке БРСМ?


Це Білоруський республіканський союз молоді – молодіжна організація у Білорусі, яку активно підтримує уряд. За даними ЗМІ, в організації з моменту її створення практикують примусове членство, а також членство в організації без сповіщення людини про це.

Дані з Вікіпедії

Протести в Білорусі: коротко

  • 9 серпня 2020 року в Білорусі почались масові протести після виборів президента.
  • Люди впевнені що результати виборів сфальсифіковані, а справжньою президенткою має бути Світлана Тихановська.
  • США, Європейський Союз та Україна не визнали Лукашенко обраним президентом Білорусі і закликають припинити насильство та звільнити політичних в'язнів.
  • У відповідь на самопроголошення себе президентом і насилля над народом США та Європейський Союз запровадили санкції проти Лукашенка. Йому та його оточенню зокрема заборонений в'їзд до цих країн.
  • Після кількох місяців активної фази протести восени затихли. Лідери опозиції були змушені виїхати з Білорусі.