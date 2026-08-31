"Фантоми" повертаються: з 31 серпня на дорогах Києва та області посилять контроль

В Україні відновлюють роботу автомобілів-фантомів, які автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. З 31 серпня три такі патрулі працюватимуть у Києві та Київській області.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де та як працюватимуть "фантоми"?

На першому етапі три спеціальні автомобілі патрулюватимуть дороги Києва та Київської області. Зовні такі автомобілі майже не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

Від завтра три "фантомні патрулі" працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше – в інших областях. Також їх кількість збільшиться в майбутньому,

– повідомив Олексій Білошицький.

"Фантоми" знову полюватимуть на порушників / Фото Олексій Білошицький

Спеціальне обладнання дозволяє вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху патрульного автомобіля, так і коли він перебуває на місці. Після цього система зчитує та розпізнає номерний знак порушника і перевіряє отримані дані в базах.

Інформація надходить до системи автоматичної фіксації, яка опрацьовує дані та формує постанову про адміністративне правопорушення. У більшості випадків водієві не потрібно буде зупинятися – порушення оформлюватиметься автоматично.

"Фантоми" можуть контролювати швидкість автомобілів в обох напрямках руху – як попутному, так і зустрічному.

Автомобілі також можуть працювати у неавтоматичному режимі. Для цього вони оснащені двома відеокамерами, які фіксують порушення попереду та позаду службової машини.

Якщо інспектори зафіксують грубе порушення, наприклад створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

Головна мета "фантомів" – зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України,

– наголосив Олексій Білошицький.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Йдеться про законопроєкт №15348, який передбачає диференційоване покарання залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Зокрема, можуть встановити різні рівні відповідальності за перевищення на 20, 40, 60 та 80 кілометрів на годину.

За словами Олексія Білошицького, перевищення швидкості є найпоширенішою причиною ДТП із потерпілими та загиблими – на нього припадає понад 42% таких аварій.

Наразі за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину передбачений штраф у 340 гривень. Якщо порушення зафіксувала камера, а водій сплачує штраф у перші 10 днів, його розмір може становити 170 гривень.

Для систематичних порушників можуть запровадити штрафні бали, які вже використовують у низці країн. Також розглядають суворіші заходи, зокрема тимчасове зупинення або позбавлення права керування транспортними засобами.

Водночас законопроєкт ще мають розглянути, тому остаточні правила відповідальності можуть змінитися.