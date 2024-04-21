"Хай пиляє до Путіна": Ірина Фаріон жорстко відреагувала на російськомовну дівчину з Харкова

Ірина Фаріон продовжує жбурляти камені в город російськомовних українців. Цього разу екснардепку обурила харків'янка, яка не володіє українською. Професорка знову не добирала слів, висловлюючи своє невдоволення.

Під час ефіру "Говорить Великий Львів" журналістка попросила Ірину Фаріон прокоментувати відео, яке нещодавно з'явилося у мережі. На ньому дівчина з Харкова скаржиться, що її не взяли на роботу через неволодіння українською мовою.

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"Це свідчення того, що ми – на шляху до перемоги"

Харків'янка каже, що вона не вміє говорити державною мовою, хоча й живе в Україні. Дівчина зазначає, що до сих пір у неї жодного разу не було проблем через це. Слід зауважити, що ці слова вона якраз вимовляє українською.

Далі жителька Харкова обурюється вже російською. Розповідає, що вона завжди знаходила з городянами порозуміння. У її рідному місті нібито завжди розмовляли мовою країни – агресорки. Наприкінці дівчина запитує, що їй тепер робити.

Феєрична дурепа. Це перше, що я думала, спостерігаючи за тим "тєлом". Що їй робити? Гебанути звідци, як казав мій дід. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танк і їде,

– відреагувала на відео Ірина Фаріон.

Також екснардепка зізналася, що їй радісно від того, що харків'янку не взяли на роботу через незнання державної мови. Наголошує, що це завжди був її основний посил суспільству – не давати роботу і освіту людям, які не знають української.

На превелике щастя, ми дожили до цього, що ось таким "тєлам" роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується вільна, сильна, самодостатня Україна. Це лише свідчення того, що ми на шляху перемоги,

– заявила мовознавиця.

Жительку Харкова вона назвала яскравим прикладом виродженства. У противагу до неї Фаріон згадала за 28-річного харківчанина, який прибув до Львова навмисно, аби підтримати професорку. Хлопець почепив цілу низку жовто-блакитних кульок біля апеляційного суду.

: 18 квітня Львівський апеляційний суд мав розглядати справу щодо поновлення на посаді Ірини Фаріон. Раніше Галицький районний суд Львова відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

В інтерв'ю журналістам чоловік сказав, що для нього питання української мови – питання перемоги.

За словами професорки, на прикладі двох жителів Харкова можна побачити два шляхи, якими може йти України – шляхом поразки, або перемоги.

Нагадаємо, що раніше Фаріон зробила скандальні заяви на адресу російськовомовних військових. В інтерв'ю з Яніною Соколовою жінка сказала, що не може назвати їх українцями. Вона використала на адресу військовослужбовців такі слова, як "зброд", "біосміття", "падлюки", "с*ки" тощо.