Глибока мозкова кома: Фаріон прооперували, в якому стані вона зараз

Мовознавицю Ірину Фаріон, на яку сьогодні було скоєно замах, прооперували. Медики продовжують боротись за її життя. Стан потерпілої критичний.

Стан Фаріон критичний

Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла 24 Каналу про стан Ірини Фаріон після замаху на неї.

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Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Пацієнтці станом на зараз проведено операцію,

– зазначила Матолінець.

Лікарка повідомила, що наразі Ірина Фаріон перебуває на лікуванні, лікарю борються за її життя.

Кулю видалити неможливо

Медики видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, ушили її. Проте стан Ірини Фаріон нестабільний, у неї ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається. Кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку.

Замах на Фаріон: головне станом на зараз

Сьогодні, 19 липня, у Львові стріляли в Ірину Фаріон. У 60-річної мовознавиці вогнепальне поранення в голову. Постріл було здійснено у скроню. Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на мовознавицю. Він заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника. У Львові ввели оперативний план "Перехоплення". Триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Поліцейські перевіряють транспорт на виїздах з міста. Згодом у мережі поширили інформацію про стрілянину у Львові і нібито затримання нападника. Однак, у Нацполіції спростували це і зазначили, що затриманя чоловіка, що на відео, не пов'язане зі замахом.

Попередньо відомо, що нападник – хлопець 20 – 25 років. Він чекав на Фаріон біля її будинку, був у рукавичках та використовував зброю без глушника.

Сусіди Фаріон розповіли журналістам, що нападник стежив за мовознавицею щонайменше 2 – 3 тижні, вони бачили його у дворі і шкодують, що не заявили у поліцію.

Напад на Ірину Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство. У МВС закликають – якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Дані повинні бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені.