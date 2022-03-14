Фармацевтична компанія Pfizer призупиняє інвестиції у Росію
Джерело:Pfizer
Кожного дня список іноземних компаній, які покидають Росію, зростає. Більшість з них або відкрито підтримують Україну, або не хочуть співпрацювати з конфліктною державою.
Так, сьогодні до переліку приєдналася фармацевтична компанія Pfizer. Вона вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії. До слова, раніше не збиралася цього робити.
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Pfizer призупиняє інвестиції у Росію
Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виступає проти російської війни в Україні та жорстокої ситуації, яку вона створила. Втім, попри всі обмеження та проблеми з логістикою вони не можуть зупинити постачання ліків до країни-агресорки, адже це є "порушенням їхнього основного принципу пріоритету пацієнтів".
Однак Pfizer вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.
Хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні,
– зауважили в компанії.
Також додали, що збереження поставок не означає, що бізнес вестимуть у звичайному режимі. До того ж весь прибуток буде передано на пряму гуманітарну підтримку Україні, на додаток до інших пожертвувань від Pfizer.
Крім того, Pfizer більше не буде розпочинати нові клінічні випробування в Росії, і припинить залучати нових пацієнтів у свої поточні клінічні випробування в країні.
Які компанії покинули Росію
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
- Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
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