Судна ніби "літають" над водою: в Одесі помітили рідкісне оптичне явище фата-моргана

Неподалік Одеси помітили рідкісне оптичне явище – фата-моргану. Воно створило ілюзію того, що кораблі "літають" над морем.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Одеса INFO". На опублікованому відео можна помітити, що багато людей знімали це явище на телефон.

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Що відомо про фата-моргану в Одесі

В мережі з'явилися кадри рідкісного оптичного явища фата-моргана, яке спостерігали в Чорному морі.

На відео, знятому в Одесі, видно кілька цивільних суден, які входять в порт, або перебувають на рейді, і здається, ніби вони піднялися в повітря, відірвавшись від води.

Фата-моргана в Одесі: дивіться відео

Багато людей, що знаходилися на березі, знімали це явище на свої телефони. Водночас чайки, що кружляли навколо кораблів, лише додавали казкового ефекту картині.