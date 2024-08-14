В ОП назвали фатальну помилку Путіна, яка призведе до кінця Росії

Війна, яку розв'язала Росія проти України, триває вже 2,5 роки, проте в Кремлі і досі не мають уявлення, про нашу країну – її цінностях, принципах, прагненнях. Це може привести Москву до фатальних наслідків.

Так думку висловив 24 Каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що Росія наразі не готова зрозуміти, що таке сучасна Україна. Це свідчить про абсолютну відмінність Києва та Москви.

Читайте також Трон під Путіним суттєво захитався: яких успіхів уже вдалося досягти операцією на Курщині

Вже не повна окупація

Росіяни настільки втягнулись у війну, що не розуміють свого опонента – Україну, за якими правилами вона існує, на чому вона побудована.

В цьому фатальна помилка Путіна, на якій вони зламають свої зуби і яка призведе до кінця Росії,

– підкреслив радник глави ОПУ.

З одного боку незнання росіян щодо України, це добре, на його думку, адже свідчить про те, що вони не мають інформативних каналів в нашій державі і не отримують звідси дійсно важливих даних.

Проте водночас це погано, тому що породжує у Росії ілюзії, що вона розуміється щодо Україн і може її приборкати. Проте це не так,

– зауважив він.

Сьогодні Росія розраховує здобути певні результати у війні. Це вже не повна окупація України – для цього у росіян немає ресурсів, але вони хотіли б мати заморозку конфлікту та можливість залишитись на окупованих територіях. Також ворог прагне продовжувати періодично атакувати Україну.

Росія має ще декілька цілей – здобути гарантії недоторканності, зокрема для Владіміра Путіна, а також мати гарантії, що санкції проти неї не будуть розширюватись.

"Для того, щоб все це здійснилось, Кремлю потрібно продовжувати тиснути на певних напрямках та інвестувати багато грошей в пропаганду, щоб вона просувала наративи на кшталт того, що Україна "не має жодного шансу вистояти у війні". Також Росії необхідно проводити кампанії з дискредитації військово-політичного керівництва України. Проте все це не дасть росіянам жодного результату", – впевнений Михайло Подоляк.

Зверніть увагу У пропагандистів істерика через наступ ЗСУ: як заяви "Z-воєнкорів" зіграють на руку Україні