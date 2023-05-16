ФБР не мало підстав розслідувати зв'язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора

Федеральне бюро розслідувань не повинно було починати розслідування зв'язків між кампанією Трампа та Росією. Мовиться про зв'язки під час президентських виборів у 2016 році.

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джон Дарем написав про це у звіті, опублікованому 15 травня. Він чотири роки проводив розслідування дій ФБР.

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Що відомо про заяву спецпрокурора

У звіті, який вміщає понад 300 сторінок, мовиться, що Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) використало "сирі, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані".

Тобто Джон Дарем вважає, що ФБР не повинно було починати розслідування зв'язків між кампанією Трампа та Росією у 2016 році.

Це висновок відрізняється від результатів перевірки генерального інспектора Міністерства юстиції США. Адже останній теж знайшов проблеми з розслідуванням ФБР, проте дійшов висновку, що підстави для його початку були.

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США:

заявив, що з боку принаймні певних співробітників ФБР, які займалися цією справою Трампа, існувала "схильність до початку розслідування" проти 45 президента США;

не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

Варто зазначити, що спецпрокурор звинуватив бюро в тому, що розслідування щодо Трампа розглядалося "інакше", ніж інші політично делікатні розслідування, як-от із його суперницею Гілларі Клінтон.

Видання пригадує, що Джона Дарема призначив на чолі спеціального розслідування проти ФБР ще у 2019 році генпрокурор Вільям Барр, який є ставлеником Дональда Трампа.

Що відомо про цю справу проти Трампа