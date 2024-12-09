Понад 12 років полону в Сирії: США пропонують 1 мільйон доларів за інформацію про журналіста

ФБР оголосило винагороду в розмірі 1 мільйона доларів. Гроші обіцяють за будь-яку інформацію, що допоможе знайти зниклого безвісти американського журналіста Остіна Тайса.

Остін Беннет Тайс потрапив у полон в Сирії у 2012 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Чому війна в Сирії знову спалахнула, хто проти кого воює і як це вплине на Росію та Україну

Що відомо про пошуки Остіна Тайса

Після падіння режиму Башара Асада ФБР знову закликає надати інформацію, яка може сприяти безпечному визволенню журналіста, затриманого в Дамаску в серпні 2012 року.

Напередодні у неділю, 8 грудня, президент Джо Байден згадав Тайса під час свого виступу з приводу останніх подій в Сирії.

Ми пам'ятаємо, що в Сирії є американці, в тому числі ті, які там проживають. Як і Остін Тайс, що потрапив у полон понад 12 років тому. Ми, як і раніше, прагнемо повернути його до його сім'ї,

– сказав Байден.

Також джерело пише, що в четвер, 5 грудня, американські посадовці зв'язалися з силами сирійської опозиції щодо журналіста, сподіваючись дізнатися більше про його місцеперебування.

Влітку 2012 року Тайс поїхав до Сирії як журналіст-фрілансер, щоб зробити репортаж про війну в цій країні. Його затримали на контрольно-пропускному пункті поблизу Дамаска. Сім'я журналіста переконує, що має підтвердження того, що він живий і здоровий.

Раніше 24 Канал повідомляв про захоплення повстанцями ключових міст в Сирії, втечу Башара Асада та падіння його режиму.