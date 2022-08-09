ФБР прийшло з обшуками в резиденцію Трампа

ФБР провело обшук у маєтку Мар-а-Лаго 45 президента США Дональда Трампа у Флориді. Сам Трамп заявив, що ФБР обшукало його будинок у Палм-Біч і навіть зламало сейф.

Трамп забрав секретні документи з Білого дому

Обшуки, ймовірно, стосуються розслідування щодо документів, які Дональд Трамп міг забрати з собою з Білого дому, коли покидав резиденцію у 2021 році. Джерело, яке знайоме з вмістом документів, повідомило, що в коробках, які забрав Трамп, було багато сторінок секретних документів.

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Повідомляється, що Трамп декілька місяців відкладав повернення 15 коробок з матеріалами за запитом чиновників з Національного архіву. Він зробив це лише тоді, коли виникла загроза вжиття заходів щодо їх повернення.

Справа щодо документів була передана до Міністерства юстиції США на початку 2022 року.

На момент обшуку Трампа не було вдома, оскільки він перебував у Нью-Йорку. Обшуки відбулися на тлі активізації окремого розслідування Міністерства юстиції щодо спроб Трампа залишитися на посаді президента після поразки на виборах 2020 року.

Трамп давно критикує ФБР і заявляє, що бюро – це інструмент демократів "добратися" до нього. Обшуки в Трампа викликали різку реакцію серед його прихильників у Республіканській партії та серед ультраправих американських політиків.

Разом з тим, обшуки не означають, що прокуратура встановила, що Трамп скоїв злочин. У ФБР та Міністерстві юстиції відмовилися від коментарів.

Дональд Трамп заявив, що вирішив брати участь у президентських виборах у США. Йдеться про вибори у 2024 році. Водночас він не сказав, коли саме оголосить про початок кампанії.

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