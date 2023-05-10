ФБР знищило потужну російську шпигунську програму, яку Москва використовувала 20 років

9 травня Міністерство юстиції США оголосило про завершення операції під кодовою назвою MEDUSA. Вона була спрямована на руйнування глобальної однорангової мережі комп'ютерів.

Для руйнування мережі використовували шкідливе програмне забезпечення "Змій". Його уряд США пов'язує з підрозділом 16-го Центру Федеральної служби безпеки Росії.

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Викрадали документи 20 років

Як зазначають у відомстві, впродовж майже 20 років відповідний підрозділ ФСБ, який у судових документах фігурує як "Турла", використовував версії шкідливого програмного забезпечення "Змій". З їхньою допомогою викрадали конфіденційні документи з сотень комп'ютерних систем у щонайменше 50 країнах. Системи належали урядам країн-членів НАТО, журналістам та іншим об'єктам, в яких була зацікавлена Росія.

Після викрадення документів, "Турла" розповсюджувала їх з допомогою таємної мережі комп'ютерів, скомпрометованих "Змієм", у Сполучених Штатах і всьому світу.

Операція MEDUSA дозволила відключити шкідливе програмне забезпечення. Для цього використали інструмент PERSEUS. Він видавав команди, які змушували "Змія" перезаписувати свої життєво важливі компоненти.

Міністерство юстиції разом з нашими міжнародними партнерами ліквідувало глобальну мережу заражених шкідливим програмним забезпеченням комп'ютерів, яку російський уряд використовував протягом майже двох десятиліть для ведення кібершпигунства, в тому числі проти наших союзників по НАТО,

– заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Запускали "Змія" щодня з Рязані

Він додав, що в країні продовжують зміцнювати колективну оборону проти зусиль російського режиму з дестабілізації. Вони, наголошує генеральний прокурор, спрямовані на підрив безпеки як Сполучених Штатів, так і союзників.

Помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції зазначив, що "сьогодні настав кінець" веденні кібершпигунства проти США та союзників з допомогою "Змія". Він також додав, що у відомстві використовуватимуть всі можливі засоби, щоб боротися зі зловмисною кіберактивністю Росії. Мовиться про нейтралізацію шкідливого програмного забезпечення, інноваційне використання юридичних повноважень, співпрацю з міжнародними союзниками та партнерами.

Судові документи свідчать про те, що уряд США стежив за тим, як співробітники ФСБ, призначені у "Турла", щоденно використовували "Змій". Робили вони це з відомого об'єкта ФСБ у Рязані.