Не було одиничною подією: ФБР назвало штурм Капітолія "внутрішнім тероризмом"

У ФБР вважають, що заворушення У Вашингтоні, які відбувалися 6 січня 2021 року, були внутрішнім тероризмом. Однак це не було одиничною подією.

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей 2 березня заявив, що штурм Капітолія 6 січня спеціалісти кваліфікують, як внутрішний тероризм. Він заявив, що в країні зростає загроза насильницького екстримізму.

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Як просувається розслідування

Очільник ФБР зазначив, що схожим випадкам немає місця в демократичній Америці. Він також пояснив, що терпіти такі дії було б насмішкою з верховенства права.

Події 6 січня не були одиничною подією. Проблема внутрішнього тероризму вже давно метастазує по країні і не зникне найближчим часом. Ми б'ємо на сполох з цього приводу вже кілька років,

– заявив Рей.

За його словами, розслідування справи штурму проводять у 55 офісах ФБР. 200 американцям вже висунули звинувачення. У США створили спеціальну комісію, що займається лише розслідуванням штурму Капітолія.

Він також додав, що слідчі не знайшли доказів на користь теорії про те, що до штурму причетні "фейкові прихильники Трампа".

Тероризм у США

Він зауважив, що у 2017 році кількість розслідувань ФБР щодо внутрішнього тероризму була у межах 1000 справ за рік. Натомість зараз цей показник збільшився у 2 рази.

За словами Роя, арешти прихильників ідеї "переваги білої раси" та інших екстремістів за расовими мотивами зросли майже втричі.

Протести 6 січня у США: коротко

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року прорвалися через бар'єри до Капітолію.

У результаті сутичок загинуло кілька людей.

Для дослідження цієї справи у США створили спеціальну комісію.



Штурм Капітолія / Інфорграфіка 24 каналу

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