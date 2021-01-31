ФБР заарештувало прихильницю Трампа, яка обіцяла застрелити Пелосі

31 січня 2021 , 09:30
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Американські силовики з ФБР заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала прострелити "чортову голову" спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Джерело: The Washington Post

Співробітники ФБР вийшли на двох підозрюваних. Обидві жінки фільмували штурм Капітолію.

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Згодом завдяки цим відео силовики змогли встановити особу прихильниці Трампа, яка погрожувала Ненсі Пелосі. Протестувальницю затримали у штаті Пенсильванія за обвинуваченнями в штурмі будівлі Капітолія.

Ми прорвалися до Капітолія… Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи. Ми шукали Ненсі, щоби прострілити її голову, але ми не знайшли її,
– сказала одна із підозрюваних на відео.

Зверніть увагу! Наразі ФБР відкрило вже 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Що варто знати про заворушення у Вашингтоні

  • Сутички у Вашингтоні спалахнули 6 січня. Саме тоді під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія.
  • Протестувальники діяли вкрай агресивно. В результаті штурму загинули 4 протестувальники та поліцейський.
  • Після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • 25 січня 2021 року палата представників Конгресу США передала до Сенату резолюцію щодо імпічменту Трампу. У ній міститься лише одне звинувачення: підбурювання до заколоту.


Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал