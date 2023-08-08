Воїн та професор: ЗМІ заявили, що Угорщина погодила призначення посла України

ЗМІ повідомили, що станом на 8 серпня 2023 року Угорщина погодила кандидатуру Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.

За даними ЗМІ, Каталін Новак – президентка Угорщини – вже схвалила кандидатуру Шандора. Повідомляють, що це сталося 8 серпня. Варто зауважити, що прохання про агреман для Шандора Україна направила в офіційний Будапешт ще навесні цього року.

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Що відомо про Шандора

В Україні Федір Шандор відомий як "професор з окопів". Він є професором Ужгородського національного університету та доктором філософських наук. Шандор захопив мережу тим, що проводив лекції для студентів, перебуваючи на передовій.

Я люблю бачити студентів, тому прошу вмикати камери, прошу "не спати". Моя також майже завжди увімкнена. Їм просто незручно пропускати лекції. Вони розуміють, де я, і тому мусять підійматися з ліжок,

– розповів Шандор.

Студентка розповіла, що під час лекції Шандора іноді чути обстріли. Водночас студенти вже звикли до цього. Коли обстріли – дуже сильні, Шандор від'єднується на декілька хвилин. Окрім того, професор дуже відповідально ставиться до безпеки своїх студентів. Коли оголошують повітряну тривогу, вони без обговорень мусять пройти в укриття цивільного захисту.