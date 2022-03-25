Федоров переконує техкомпанії йти з Росії, аби звідти виїздили ІТ-фахівці

Мінцифри активно займається цифровою блокадою Росії. Зокрема працюють над тим, щоб компанії покидали ринок країни-агресорки, а разом з ними – IT-фахівці.

Міністерство цифрової трансформації пришвидшує цифрову блокаду Росії. про це в інтерв'ю розповів міністр Михайло Федоров.

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"Цифрова блокада" змусить росіян вийти на протести

Здавалося б, Михайло Федоров і вся його команда тиснуть на іноземні компанії за допомогою соцмереж. Але ні, адже це лише вершина айсберга. Насправді у міністерстві проводять безліч Zoom-зустрічей, надсилають електронні листи, а також спілкуються з керівництвом і співробітниками компаній. Усе це робиться для того, щоб "цифрова блокада" продовжувала працювати.

Він підкреслив, що головна її задача – пробудити активних людей у Росії. Вони або покинуть країну через неможливість заробляти у ній гроші, або вийдуть на протест. Або ж просто висловлять свою думку про те, що насправді робить країна-агресорка в Україні.

Михайло Федоров намагається достукатися до тих росіян, які розбудовують цифрову економіку. Він хоче донести їм, що санкції проти Росії просто унеможливлять роботу в країні-агресорці. Мовляв, вони не зможуть ані купити собі новий MacBook, ані отримати гроші за роботу через PayPal або Payoneer.

ІТ-спеціалісти або покидатимуть Росію, або питатимуть керівництво, навіщо воно їх вбиває,

– підкреслив він.

Міністр зазначив, що його команда не здасться просто так. Вона тиснутиме до кінця, поки Росія не потрапить у тотальну "цифрову блокаду" та не зажене себе у глухий кут.

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