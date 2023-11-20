Стійкий до російського РЕБ дрон Backfire готується до серійного виробництва, – Федоров

Український ударний дрон Backfire пройшов комісію Міноборони та вже готується до серійного виробництва. Особливістю цього безпілотника є те, що він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби окупантів.

Безпілотник вже виконав близько півсотні успішних місій на фронті. Після ухвалення допуску на експлуатацію його зможе закуповувати держава.

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Стійкий до РЕБ дрон

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські розробники оборонного кластера Brave1 створили ударний дрон Backfire. Особливістю безпілотника є GPS-антена, яку майже неможливо заглушити. Таким чином дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБ.

Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів,

– пояснив Федоров.

"Пташка" здатна залітати до 35 кілометрів у тил ворога для того, щоб уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти. Вона вже продемонструвала хороші результати на фронті – за останні два місяці дрон виконав не менш як 50 успішних вильотів.

Українці розробили дрон, стійкий до російських засобів РЕБ / Михайло Федоров

Backfire вже пройшов комісію Міноборони та наразі очікує наказ на допуск до експлуатації. Після цього держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда розробників вже готується до серійного виробництва.

Успіхи українського виробництва