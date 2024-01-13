Долучайтеся до знищення ворогів, – Федоров закликав українців збирати вдома FPV-дрони
Джерело:Михайло Федоров
Михайло Федоров запропонував українцям збирати в своїх оселях FPV-дрони та передавати їх Силам оборони через інструкторів. Він також поділився подробицями.
Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виклав у своїх соцмережах допис. Він присвячений збиранню безпілотників в домашніх умовах.
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Як збирати дрони вдома
Міністр вважає, що українці можуть збирати БпЛА вдома, поки виробництво розвивається, а компанії набирають обертів. У такий спосіб люди у тилу допоможуть Україні на її шляху до перемоги над Росією.
Створюйте FPV-дрон удома – долучайтеся до знищення ворогів власноруч. За час повномасштабної війни уряд змінив полісі для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік — це реалістична ціль,
– написав він.
Федоров розповів про проєкт "Народний дрон" від Victory Drones – фонду технологічної допомоги Dignitas. Цей інженерний курс навчить українців збирати вдома 7-дюймовий FPV-дрон. Його учасникам під час навчання нададуть доступ до лекцій, зустрічей у Zoom із лекторами та спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання. Також вони отримують перелік необхідних для придбання компонентів, матеріалів та інструментів.
Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне,
– пояснив віцепрем'єр.
Федоров назвав FPV-дрони геймченджерами російсько-української війни. За його словами, учасники цього курсу вже передали військовим понад 100 БпЛА. Понад 80% цих безпілотників надійшли на перевірку до інструкторів у гарному робочому стані, а решту требу було допрацювати. Федоров назвав це дуже високим показником для пілотної збірки дронів.
Що ще казав Федоров про дрони
- Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував створення 1 мільйона дронів у 2024 році. Пізніше міністр цифрової трансформації назвав таку цифру досить реалістичною. Водночас він зауважив, що багато чого залежатиме від характеристик дронів та зв'язку.
- Не так давно Федоров підтвердив, що Україна наростила власне виробництво дронів. Також наша держава отримує і західні зразки, однак про такі поставки все менше повідомляється у публічному просторі, щоб не допомагати ворогу.
- Раніше віцепрем'єр заявляв, що ударний дрон Backfire готується до серійного виробництва. Цей український безпілотник є стійким до російських засобів РЕБ завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити.