Федоров зустрівся з віцепрезидентом Google: про що говорили

Михайло Федоров у Штатах зустрівся з віцепрезидентом Google Караном Бхатія. Вони обговорили YouTube Music, оптимізацію "Дії", а також YouTube Shorts.

Міністр цифрової трансформації запевнив, що вони співпрацюють з Google із часів заснування міністерства. Про це він написав на своїй сторінці у телеграмі 31 серпня.

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Федоров зустрівся з віцепрезидентом Google

Міністр розповів, що на зустрічі з Караном Бхатія обговорили "результати співпраці та подальші спільні плани". Зокрема про підбір і рекомендації контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.

Міністр пояснив, що "зараз нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна".

Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент,

– повідомив Федоров.

Він запевнив, що це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії.

Оптимізація Дії та можливість користуватись YouTube Shorts

Федоров додав, що серед важливих питань:

оптимізація співробітництва щодо застосунку Дія;

можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts – спеціальною програмою підтримки креаторів на 2021 – 2022 роки.

Обсяг фонду — 100 мільйонів доларів. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від 100 до 10 тисяч доларів,

– запевнив міністр.

Він пояснив, що в Україні дуже розвинута креативна індустрія, – багато рекламних та маркетингових агентств, багато RedDot нагород.

Тому Мінцифри "звернулись до Google з проханням додати Україну в перелік країн, які можуть скористатись YouTube Shorts, адже зараз відсутня така опція".

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