Федоров зустрівся з віцепрезидентом Google: про що говорили
Джерело:телеграм FEDOROV
Михайло Федоров у Штатах зустрівся з віцепрезидентом Google Караном Бхатія. Вони обговорили YouTube Music, оптимізацію "Дії", а також YouTube Shorts.
Міністр цифрової трансформації запевнив, що вони співпрацюють з Google із часів заснування міністерства. Про це він написав на своїй сторінці у телеграмі 31 серпня.
До теми Мінцифри домовлятиметься про відкриття офісів Google і YouTube для протидії пропаганді Росії
Федоров зустрівся з віцепрезидентом Google
Міністр розповів, що на зустрічі з Караном Бхатія обговорили "результати співпраці та подальші спільні плани". Зокрема про підбір і рекомендації контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube.
Міністр пояснив, що "зараз нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна".
Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент,
– повідомив Федоров.
Він запевнив, що це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії.
Оптимізація Дії та можливість користуватись YouTube Shorts
Федоров додав, що серед важливих питань:
- оптимізація співробітництва щодо застосунку Дія;
- можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts – спеціальною програмою підтримки креаторів на 2021 – 2022 роки.
Обсяг фонду — 100 мільйонів доларів. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від 100 до 10 тисяч доларів,
– запевнив міністр.
Він пояснив, що в Україні дуже розвинута креативна індустрія, – багато рекламних та маркетингових агентств, багато RedDot нагород.
Тому Мінцифри "звернулись до Google з проханням додати Україну в перелік країн, які можуть скористатись YouTube Shorts, адже зараз відсутня така опція".
Що відомо про візит Михайла Федорова у Штати
- Українська делегація прибула в Штати 31 серпня. У складі делегації – міністр Михайло Федоров.
- Перед зустріччю він запевняв, що українська сторона проведе переговори з американцями про відкриття офісу Google і YouTube компанії для протидії пропаганді Росії.
- За словами Михайла Федорова, в Україні потрібно збільшувати кількість представництв міжнародних компаній.
- Окрім зустріччі з Google, у Федорова заплановані переговори з компаніями у Сан-Франциско.