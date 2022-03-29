Феномен Чорнобаївки як він є без "магії фейсбуку"

За минулий уже більш ніж місяць багато українських міст і сіл почали асоціюватися або зі стійкістю в опорі російським окупантам, або з незбагненною трагедією, яка їх спіткала. На жаль, часом і з першим, і з другим одночасно. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Жива легенда

Але є в Україні населений пункт, згадка якого викликає щиру посмішку абсолютно в кожного українця. І назва цього населеного пункту – Чорнобаївка.

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На той момент, коли я набирав текст до цього матеріалу, згідно з озвучуваною інформацією, у Чорнобаївці були 12-й раз знищені російські окупанти, які намагалися закріпитися в цьому проклятому для них місці.

Багато хто зараз створює численні меми та демотиватори на тему Чорнобаївки, називають її Твін-Піксом російських окупантів. Але, якщо не впадати в гумористичну ейфорію, в яку багато хто якраз впадає, варто їм лише почути назву цього населеного пункту, а проаналізувати ситуацію детальніше, то все вимальовується трохи інакше і не так однозначно.

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Річ у тім, що в основному російські окупанти зазнавали знищення на території Чорнобаївки в районі аеродрому.

Аеродром під Чорнобаївкою є дуже важливим об'єктом зі стратегічної та тактичної позиції. Фактично, без контролю та використання цього об'єкта будь-який наступ на Миколаїв матиме вкрай неефективний результат для окупантів.

Зі свого боку Чорнобаївка – це вхідні двері в Херсон, і розміщення там російських окупантів просто необхідне, й кращого місця для їхнього розміщення, ніж аеродром, просто немає.

Але цей об'єкт буквально на ура прострілюється з боку Миколаївської області. Тобто стратегічно важливий об'єкт, утримання якого є дуже важливим для окупантів, вони утримати не можуть, оскільки він як на долоні. Одним словом – пат.

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Усі хочуть бути Чорнобаївкою

Але, знаючи всі ці факти, чому ж російські командири посилають своїх вояк на забій, та ще й з технікою на додачу вже 12-й раз поспіль? Насправді не 12-й…

Річ у тім, що зараз практично кожен удар, який завдає ЗСУ по позиціях російських окупантів у цьому районі, одразу традиційно відносять до Чорнобаївки. Наприклад, бої в Посад-Покровському називали Чорнобаївкою. Удар ЗСУ по позиціях російських окупантів поблизу Білозерки теж називали Чорнобаївкою.

У якомусь сенсі будь-яке множення російських окупантів на нуль на заході Херсонської області стало номінально зватись Чорнобаївкою.

Добре це з позиції підняття духу чи погано, з позиції достовірності інформації, що надається, складно сказати, але те, що феномен Чорнобаївки увійде у світову історію – це беззаперечно!

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