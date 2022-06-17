"Феномен Валерія Залужного": ексклюзивний стрім Макарука на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім ведучого Ігоря Гаврищака з речником міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайлом Макаруком. Насамперед вони обговорять "феномен" Валерія Залужного.

Окрім особистості головнокомандувача Збройних Сил України, на стрімі Гаврищак та Макарук торкнуться й інших тем. Глядачам буде цікаво дізнатися про гральні карти з російськими генералами.

До теми В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями та пропагандистами

Окрім того, речник InformNapalm детально розкаже, скільки коштує одягнути українського воїна.

Стрім Ігоря Гаврищака з Михайлом Макаруком на ютубі 24 каналу розпочнеться 17 червня о 19:30. Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Стрім з речником InformNapalm Михайлом Макаруком: дивіться відео



Нагадаємо, що InformNapalm – це міжнародна волонтерська спільнота, що була заснована на початку війни Росії в Україні у 2014 році. Проєкт має на меті інформувати широку аудиторію та доносити до неї правду про дії країни-агресорки на нашій території. Для цього свої розслідування та інші матеріали активісти перекладають десятками різних мов.

Розслідування InformNapalm