Реальність може виявитися іншою: як ставка Росії на Трампа може зіграти проти неї

В Росії сподіваються, що з приходом до влади у США Дональда Трампа Росії стане легше на війні проти України. Але навряд чи він робитиме "подарунки" для країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Трамп буде діяти винятково в інтересах Сполучених Штатів. Хоча у нього своє бачення цих інтересів. І тут ситуація може розвиватися дуже цікаво.

Дивіться також Мирний "план Джонсона – Трампа" і закінчення війни: на яких умовах і що з ним не так

Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Фесенко, свого часу в Росії також покладали великі надії на Трампа, який став президентом у 2016 році. Тоді ще місцевий персонаж Жиріновскій відкорковував шампанське. А на практиці все виявилося зовсім по-іншому.

Відносини між США та Росією лише погіршилися при Трампі. Він хотів домовитися з Путіним, але диктатор не пішов на поступки. Саме тому Трамп зробив низку жестів проти Росії, щоб натиснути на неї.

Javelin для України були не через любов до нас. Це був жест Путіну. Не хочете домовлятися? Буду допомагати Україні. Були санкції проти північних потоків. Там було економічне підґрунтя. Не все так просто з Трампом. В Росії точно сподіваються, що при Трампі їм буде легше. Що Трамп з ними домовиться. Думаю, що реальність може виявитися іншою, ніж вони думають,

– зауважив Фесенко.