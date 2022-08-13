Фейгін не виключив, що вибух в Криму вплинув на плани росії щодо наступу

Психологічно та військово-технічно, на окупантів дуже сильно вплинув вибух на аеродромі Новофедорівки. Також дуже сильно змінилась логістична ситуація росіян, адже ЗСУ регулярно обстрілюють усі мости.

Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський правозахисник та адвокат Марк Фейгін. Він також зазначив, що на території Криму 5 аеродромів, всі вони залучені у війні проти України.

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"Якщо згоріло 9 бортів, а інфраструктура та інші літаки пошкоджені, то на відновлення потрібно багато часу. Це ж як із відновленням Антонівського мосту – немає жодних гарантій, що по цих аеропортах не влучить ракета", – переконаний Фейгін.

На мою думку, влучити по Новофедорівському аеродрому могла ракета "Гарпун", але я нікому не нав'язую цю думку,

– каже правозахисник.

росіяни точно знають, що це було, адже у них є уламки – не дивлячись на те, що офіційно росіяни заявили про порушення техніки безпеки та про детонацію боєкомплектів.

Iм'я експерта Науковий ступінь/посада Ймовірно, у росіян змінились плани, через останні удари ЗСУ. І це заслуга далекобійної артилерії, яка нехай на 70 кілометрів, але лупить потужно.

"Загалом, росіяни накопичили 30 батальйоно-тактичних груп на Півдні. Мовилось про те, що ці окупанти мали наступати на Миколаїв чи на Кривий Ріг, але цього не відбулось і це певний показник зміни тактики", – переконаний Марк Фейгін.

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