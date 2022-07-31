Ми маємо справу із абсолютним злом, – Фейгін порівняв дії москви з тактикою ІДІЛ

За останні дні українці спочатку побачили відео жорстокого катування українського військовополоненого, яке здійснював російський агресор. Згодом стався теракт по Оленівській колонії. Чого в такий спосіб добивається кремль – читайте у матеріалі.

Ми повинні зазначити, що все це – невипадково. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Важливо Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці

Він зазначив, що ми це вже бачили в Бучі та у Вінниці – росіяни накидують різні варіанти. Все це акт військового терору або ж акти публічного садизму та геноциду.

Тактика росії

"Зʼявляється відео з каструванням, вбивством військовослужбовця ЗСУ. Що воно може викликати в рядах Збройних Сил України? Це ж очевидно, що нікого в полон брати не будуть, а зрозуміло, що будуть робити. Не може бути інша реакція. Навіть той, хто найбільший гуманіст в армії, не скаже, що "так не можна". Це викличе жорстокість неймовірного масштабу", – прокоментував Марк Фейгін.

Він зазначив, що цей садизм не повʼязаний із жодною Женевською конвенцією. При цьому він ще й знімається на відео та викладається у соцмережі.

На думку російського правозахисника, це невипадково. І підтвердження стається наступного дня, коли росіяни підривають колонію в Оленівці.

Здається, що вони не можуть зупинитися. В Одесі вбили матір з дитиною, в Києві щось підірвали... Ще є Кременчук, Вінниця! І вони не зупиняються. Який з цього можна зробити висновок? Напевно, такий, що вони це роблять свідомо. Відповідно в них є впевненість, що так і треба. Вони переслідують якусь дуже важливу публічну ціль,

– розповів Марк Фейгін.

Російський правозахисник вважає, що такі дії мають 2 мети.

Для внутрішнього використання. Конкретно з Оленівкою, вони показують своїм "ватникам", що "ви називали нас надто гуманними щодо "Азовців", але ні, ми 50 людей вбили. Ви ж просили, ми їх вбили”.

Конкретно з Оленівкою, вони показують своїм "ватникам", що "ви називали нас надто гуманними щодо "Азовців", але ні, ми 50 людей вбили. Ви ж просили, ми їх вбили”. Для зовнішнього. Можливо, вони хочуть, щоб було більше жорстокості. Їм це потрібно, щоб ця взаємна жорстокість урівняла їх з Україною. Тоді можна буде говорити: "а українці такі ж як ми", "ми не гірші, ніж інші".

Тактика ІДІЛ

Марк Фейгін нагадав про ІДІЛ, який займався апологією насилля до такого рівня, що жахала людей. Всі ці акти спалення, скидування людей на стільцях з будинків вниз головою. Для них важливо було показати це насилля публічно.

Для чого? Від цього виникала відповідна реакція. У когось страх, у когось зціпеніння, у когось бажання підтримати це все: "давайте теж вступлю в ІДІЛ, щоб самому не стати обʼєктом",

– пояснив Марк Фейгін.

Які цілі публічних катувань

– невизнана ісламістська терористична держава. Має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами.

"Їм потрібний новий виток ескалації для більшої мотивації своїх дій, а також для картинки на Захід. Так, як це робив ІДІЛ. І щоб ця картинка була взаємна. Щоб люди боялися до цього підступатися – мова саме про Західних партнерів", – пояснив Фейгін

За його словами, ще одна мета, щоб на Заході казали: "давайте це все швидше завершимо, досить вже цих відрізань, каструвань. Давайте не сперечатися й не торгуватися щодо ціни. Нам не потрібна оця картинка, яка доходить до нас на Захід й створює проблеми серед наших потенційних виборців".

Я думаю, що Москва тримається тактики ІДІЛ. Чи привиде це її до результату – я невпевнений,

– повідомив Фейгін.

"Вони зайшли вже так далеко, що день коли їх не признали "країною-спонсором тероризму" від дня, коли їх визнають, – відрізнятися будуть досить несуттєво. Кожен новий злочин заступає попередній", – акцентував російський правозахисник.

Він додав, що зі скепсисом дивився на звільнення захисників Маріуполя. Адже розумів, що ми маємо справу з абсолютним злом, з яким ні про що не можна домовитися. Його можна тільки знищити. Ніяке ООН, ніякі посередники Червоного Хреста – нічого не добʼються й гарантії нічого не вартують.

Дивіться повне відео з Марком Фейгіним щодо Оленівки:

Що відомо про обстріл колонії в Оленівці