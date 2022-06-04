Фейгін пояснив заяву Медвєдєва про "зміни, які наближаються"
Нещодавно Дмитро Медведєв заявив, що в Росії наближаються великі зміни. Він також додав, що незабаром росіянам потрібно буде працювати в зовсім нових умовах.
Про що говорив Медведєв пояснив 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що всі шукають різні сенси, однак, найімовірніше, є лише один.
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Які зміни наближаються в Росії
Думаю, він має на увазі, що ці зміни пов'язані з приєднанням нових територій до Росії, проведення псевдореферендумів та іншої дурні,
– зазначив Фейгін.
На думку правозахисника, Медведєв говорить про те, що, ймовірно, Росія готується "перевстановити" союзні держави. Зокрема Білорусь, Південну Осетію, можливо, Придністров'я і, звичайно, Донбас з Херсоном та частиною Запорізької області.
Намагаються виправдати проблеми
За словами Фейгіна, так керівництво Росії намагається виправдати усі біди, які посипались на державу-агресорку. Тобто вони хочуть використати масштаб чужих територій, аби знівелювати втрати та наслідки санкцій.
Так вони хочуть нав'язати громадянам Росії, що війною досягнуть речей, які неможливо отримати іншими способами. І справді – лише примусом можна створити якусь квазідержаву, типу СРСР. Жоден дурень не захоче добровільно вступати в це,
– підсумував Фейгін.
Правозахисник додав, що, найімовірніше, Медведєв мав на увазі саме це. Тому нам не потрібно тут шукати якогось іншого сенсу.
Фейгін пояснив заяву Медвєдєва про зміни в Росії: дивіться відео
Істерики Медведєва: останнє
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Північноатлантичному Альянсу. Він заявив, що його країні нібито не мовчатиме, якщо НАТО продовжуватиме надсилати зброю Україні.
- Медведєв на своїй сторінці у телеграмі повідомив, що нібито передбачає прямий конфлікт з НАТО. Однак на цьому він не зупинився і наголосив на "ризику переходу у повноцінну ядерну війну".
- "Накачування" країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців і проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією", – написав Медведєв.
- Політолог Олександр Палій заявив, що держава-агресорка переходить до стадії прийняття. За його словами, заява Медвєдєва про те, що Україна за підтримки Заходу може завдати Росії "тяжолоє пораженіє" – свідчить лише про поразку Москви.