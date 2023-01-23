Ексголова МЗС Польщі заявив, що його країна розглядала розділ України: Моравецький обурений

Колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський відзначився цинічною заявою про нібито думки польської влади про "поділ України" у перші дні вторгнення Росії. На це одразу ж відреагувала польська влада.

Як відомо, свою обурливу позицію, що підігрує російській пропаганді, Сікорськиий висловив в ефірі Radio Zet.

Важливо Як розуміння російської проблеми зробило Польщу лідером допомоги Україні

Скандальна заява Сікорського – у кращих традиціях російської пропаганди

Там серед іншого підіймалася тема війни в Україні. Зокрема, його запитали, чи вірить він в те, що уряд "Права і справедливості" певний час думав про розподіл території України.

Гадаю, що в перші десять днів війни був момент сумнівів, коли ми всі не бачили, як все буде, що можливо Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського і допомога Заходу, могло статися різне,

– сказав Сікорський.

Зауважимо, що саме цей наратив про нібито розподіл України сусідніми державами часто використовує Кремль. Міфу про "поділ України між сусідами" передувало поширення наративу про її внутрішній розкол. Пропагандистський наратив про принципові розбіжності між мешканцями Заходу і Сходу України існував іще з радянських часів.

Зараз міф про Польщу, яка має намір приєднати частину України, просувають на різних рівнях. Окрім Путіна, про це говорили секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, спікерка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Реакція польської влади

На цю заяву відреагував глава польського уряду Матеуш Моравецький, зазначивши, що подібні слова нічим не відрізняються від російської пропаганди.

Колишній міністр закордонних справ повинен зважувати слова. Я очікую, що він відмовиться від цих ганебних тверджень. Закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського,

– заявив Моравецький.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер також розкритикував Сікорського: "Не міряй людей своєю міркою. Це ваша політика була орієнтована на перезавантаження відносин з Росією. Це ваш уряд зустрічався з Путіним у Москві".

Додамо, що Польща є беззаперечним лідером підтримки України у війні з Росією. Це підтверджує і той факт, що президент Польщі Анджей Дуда 11 січня у Львові повідомив, що передасть для України 14 танків Leopard. Наразі це рішення узгоджують з партнерами.