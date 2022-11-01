Фейк про українську зброю у Фінляндії: у Гельсінкі відреагували на абсурдні заяви

Правоохоронці Фінляндії не мають доказів передачі зброї, що поставляється Україні, злочинним угруповань з Європи. Раніше в Україні назвали ці звинувачення фейком.

Заступник керівника відомства Маркус Вялімякі зазначив, що поліції не відомо про факти, щоб зброя, яка була надана Україні західними партнерами як військова допомога, потрапила до рук злочинців у Фінляндії.

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Раніше озвучена заява про це будувалася на звіті розвідки, який не прив'язаний до конкретних випадків. Вялімякі пояснив, його колега, коли говорив про можливі факти незаконного потрапляння зброї у Фінляндію, говорив не про західну допомогу, а взагалі зброю з України і потенційну можливість – відомство ідентифікувало окремих осіб, які мають зв'язки з кримінальними групами і побували в Україні після початку війни.

На основі інтерв'ю нашого експерта у людей могло скластися враження, що вже були якісь випадки контрабанди зброї до Фінляндії. Проте у нас немає підтвердженої інформації про такі випадки. Ми хотіли лише зауважити, що є ризик, що кримінальні угруповання з Фінляндії можуть намагатися отримати зброю із зони бойових дій,

– сказав чоловік.

Він так само наголосив, що відомство не планувало створити враження, ніби підозрює, що українська влада якимось чином уможливлює потрапляння зброї до сторонніх осіб.

Що цьому передувало

Раніше старший комісар Національного бюро розслідування Фінляндії Крістер Альгрен в інтерв'ю сказав про можливе потрапляння зброї з України до рук кримінальних угруповань у Фінляндії. У матеріалі вказано, нібито ця зброя вже у Фінляндії, а також що її буцімто знаходили в інших скандинавських країнах.

Як на це відреагували в Україні

Міністерство внутрішніх справ України негайно розпочало з'ясовувати правдивість викладених у згаданому матеріалі даних у своїх фінських колег. В українському відомстві підкреслили, що інформація про канал контрабанди української зброї у Фінляндію є черговим фейком кремлівської пропаганди.

У Міністерстві закордонних справ України спростували кремлівський фейк про те, що зброя нашої держави потрапила до рук фінського криміналітету. Звісно, російська інформаційна машина намагається придумувати фейки про Україну, однак в неї не вийде зруйнувати наші тісні відносини з Європою та США.

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