У ЦПД відреагували на вкид про "спецназ СБУ, який затримував Залужного на очах у генералів НАТО"

Російська пропаганда поширила вкид, що у 2023 році СБУ нібито "штурмувала будівлю Генштабу ЗСУ, аби затримати Валерія Залужного". У Центрі протидії дезінформації відреагували на вкид.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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У ЦПД відреагували на вкид про Залужного

Російська пропаганда поширила вкид, що у 2023 році спецпризначенці СБУ нібито "штурмували Генштаб ЗСУ", аби затримати на той час чинного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ба більше, на цьому вигадки не спинилися. РосЗМІ пишуть, що це буцімто "відбувалося на очах у понад 30 представників НАТО та європейських військових".

У ЦПД вже відреагували на російські нісенітниці, які підхопили медіа. Андрій Коваленко наголосив, що СБУ не штурмувала Генштаб ЗСУ з метою затримання Залужного. Він додав, що такі "інсайди" можна поставити на один рівень з чутками у стилі "смерть Залужного, Буданова, Сирського", які регулярно поширює кремлівська пропаганда.

Головний підступ таких вкидів – це те, що спростування має виходити від державних діячів чи структур, і таким чином подібні вкиди частково можуть поширитися. Тому і питання, чи має СБУ чи Залужний щось спростовувати. Та і ми, в принципі, теж. Але я бачу, як рознесли, тому і реагую,

– пояснив Коваленко.

Слід зауважити, що майже рік тому російська пропаганда вже поширювала цей самий фейк. Тоді прокремлівські ЗМІ теж писали, про нібито "затримання Залужного", вигадували брехню, що "наказ про арешт" нібито віддавав сам президент України.