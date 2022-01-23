"Фейк і провокація": Китай заявив, що Цзіньпін не домовлявся з Путіним про ненапад на Україну

Китай відреагував на публікацію Bloomberg про те, що Сі Цзіньпін міг просити Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади. Там назвали цю інформацію фейком і провокацією.

Китай також запевнив, що їхня позиція щодо України – незмінна. Вони підтримують мінські угоди.

До теми "Цзіньпін просив не нападати": Москва звинуватила Захід в "інформаційних спецопераціях"

"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація", – заявили у посольстві.

Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод,

– додали у заяві.

Що цьому передувало

Про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, повідомили у Bloomberg 22 січня.

Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".

Коротко про Олімпіаду-2022

Змагання триватимуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.

Володимир Путін планує відвідати Олімпіаду-2022 попри заборону через дискваліфікацію.

Натомість у США планують оголосити дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.

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