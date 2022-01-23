"Фейк і провокація": Китай заявив, що Цзіньпін не домовлявся з Путіним про ненапад на Україну

23 січня 2022 , 15:31

Джерело:

Посольство Китаю в Росії

Китай відреагував на публікацію Bloomberg про те, що Сі Цзіньпін міг просити Володимира Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади. Там назвали цю інформацію фейком і провокацією.

Китай також запевнив, що їхня позиція щодо України – незмінна. Вони підтримують мінські угоди.

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"Публікація Bloomberg про те, що нібито глава КНР попросив президента Росії не нападати на Україну під час Олімпіади, щоб не зіпсувати свято – фейк і провокація", – заявили у посольстві.

Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод,
– додали у заяві.

Що цьому передувало

  • Про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, повідомили у Bloomberg 22 січня.
  • Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу. 
  • У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".

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Автор: Тетяна Пасічник