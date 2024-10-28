В Росії по росТБ "крутии" фейк, що Зеленський купив авто Гітлера
Російські пропагандисти люблять поширювати фейки про Україну та безпосередньо президента Володимира Зеленського. Цього разу "згодували" росіянам новину про нібито купівлю Зеленським машини Адольфа Гітлера.
Зрозумівши абсурдність, на одному з федеральних каналів країни-агресора таки визнали, що новина є фейковою, та все одно продовжили розповідати про це.
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"Хочу почати ось із чого. Така цікава інформація гуляє інтернетом. Я відразу обмовлюся, якщо будуть вирізати і намагатися зробити, знаєте… Із багатьох наших заяв намагаються зробити потім який "вкид". Кажу відразу, найімовірніше – це фейк. Так. Але, тим цікавіше", – зауважив ведучий програми Время покажет Анатолій Кузичьов.
В Росії свідомо транслюють відверті фейки
Російський пропагандист посилався на матеріал американського жовтого видання Seattle Tribune. Дуже йому імпонував той факт, що видання є американським.
"Володимир Зеленський, увага, після свого візиту до США повернувся додому з покупкою, з обновочкою. Це автомобіль, який належав колись Адольфу Гітлеру", – каже у сюжеті пропагандист.
При цьому він не відчуває жодного дискомфорту від того, що транслює відверту брехню на мільйонну аудиторію – росіян, які переважно дивляться саме федеральні канали. Щоправда, дивитись їм щось інше досить складно, через тотальний контроль над діяльністю будь-яких незалежних ЗМІ та блокування ютубу.
Натомість пропагандист не згадав, що у їх президента-диктатора особисті речі нацистського лідера є справжнім фетишем. Адже Путін вирішив розмістити кашкет свого німецького колеги у головному храмі міноборони Росії.