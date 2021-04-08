Фейк на зразок "розп'ятого хлопчика": ЗСУ непричетні до загибелі дитини на Донеччині

У ЗСУ наголосили, що не причетні до смерті 5-річного хлопчика на окупованій території Донеччини. Загибель дитини цинічно намагаються використовувати пропагандисти Кремля.

На цьому наголосив Едуард Москальов, заступник командувача операцією Об'єднаних сил. Він підкреслив, що це – черговий російський фейк.

До теми Смерть дитини на Донбасі: що відомо про цинічний фейк російської пропаганди

Це щось на зразок "розп'ятого хлопчика". Вони всіляко намагаються надавати такі фейки, аби дискредитувати ЗСУ,

– пояснив Москальов.

Й додав, що ця інформація не має ніякого практичного значення, а ЗСУ до цього факту не мають жодного відношення.

РосЗМІ активно поширювали інформацію про загибель дитини в окупованому Олександрівському. Вони звинувачували ЗСУ, однак жодних доказів не пред'явили.

Заступник командувача ООС звернув увагу на перші повідомлення про смерть дитини у ЗМІ. Мовилося про загибель від вибухового пристрою, який він знайшов у гаражі.

Москальов підкреслив, що ЗСУ не причетні до загибелі цивільного населення. Водночас окупанти не коментують обстріли населених пунктів, які вони вчиняють.

"З 1 січня до квітня зафіксовано близько 10 обстрілів населених пунктів. Крайній стався сьогодні 8 квітня, обстріляли Водяне, що на Приазов'ї", — прокоментував він.

Втрати та поранення серед цивільних

Москальов також зауважив, що від початку 2021 року внаслідок підриву на міні ПОМ-2 загинув 1 мирний житель. Саме ці міни використовують окупанти.

Вони здійснюють цими мінами дистанційне мінування, зокрема й мінування населених пунктів. На одній з таких підірвався місцевий житель,

– пояснив він.

Й звернув увага на обстріл Красногорівки російськими найманцями. Тоді цивільний потрапив до лікарні внаслідок мінометного обстрілу.

"Ці факти є, але вони це не показують. Натомість роблять фейкові новини та намагаються дискредитувати ЗСУ", – зазначив заступник командувача ООС.