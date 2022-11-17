У мережі поширюють вкиди про повне знеструмлення України: реакція Укренерго

У сумнівних телеграм-каналах поширюють інформацію про повне чи часткове знеструмлення країни. При цьому використовують логотип Укренерго.

Однак це неправда. В Укренерго наголосили, що не робили жодних таких заяв.

До речі І таких десятки: в Укренерго показали трансформатор, в який влучила російська ракета

Ворог хоче посіяти паніку

Ймовірно, це один з "вкидів", щоб посіяти паніку серед українців. Логотип компанії взяли, аби втертись в довіру.

Закликали перевіряти інформацію з телеграм-каналів та інших груп у соцмережах. Достовірні повідомлення можна знайти на офіційних комунікаційних сторінках Укренерго.

Яка ситуація зі світлом

Ситуація в українській енергосистемі – складна. Лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, тому не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній.

Однак енергетики докладають титанічних зусиль для відновлення інфраструктури. Вже повернули світло близько 70% споживачів в Центрі України та підготували високовольтні лінії для підключення на Заході та Дніпропетровщині.

На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади Укренерго спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. Через заміновану територію процес йде нешвидко.

Аби уникнути перенавантаження системи та додаткових аварій, вдаються до екстрених відключень світла. Також в низці регіонів є планові відключення, відповідно до графіків.

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