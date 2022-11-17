У мережі поширюють вкиди про повне знеструмлення України: реакція Укренерго

17 листопада 2022 , 22:12
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Джерело:

Укренерго

У сумнівних телеграм-каналах поширюють інформацію про повне чи часткове знеструмлення країни. При цьому використовують логотип Укренерго.

Однак це неправда. В Укренерго наголосили, що не робили жодних таких заяв.

До речі І таких десятки: в Укренерго показали трансформатор, в який влучила російська ракета

Ворог хоче посіяти паніку

Ймовірно, це один з "вкидів", щоб посіяти паніку серед українців. Логотип компанії взяли, аби втертись в довіру. 

Закликали перевіряти інформацію з телеграм-каналів та інших груп у соцмережах. Достовірні повідомлення можна знайти на офіційних комунікаційних сторінках Укренерго.

Яка ситуація зі світлом

  • Ситуація в українській енергосистемі – складна. Лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, тому не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній.
  • Однак енергетики докладають титанічних зусиль для відновлення інфраструктури. Вже повернули світло близько 70% споживачів в Центрі України та підготували високовольтні лінії для підключення на Заході та Дніпропетровщині.
  • На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади Укренерго спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. Через заміновану територію процес йде нешвидко.
  • Аби уникнути перенавантаження системи та додаткових аварій, вдаються до екстрених відключень світла. Також в низці регіонів є планові відключення, відповідно до графіків.

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Автор: Ольга Музика