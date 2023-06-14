Завжди сміється з таких історій, – "Штірліц" про реакцію Залужного на "трепанацію черепа"

У травні російська пропаганда розганяла фейки про буцімто "серйозні поранення" Валерія Залужного та навіть заявляли про "трепанацію черепа". Проте такі "заяви" виявилися черговою нісенітницею, яка розсмішила головнокомандувача ЗСУ.

Побратим Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, що Залужний раніше активно вів соцмережі. Нині у нього є лише акаунт у фейсбуку, проте завжди знаходить час почитати новини про себе.

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"Ми дочекалися піка маразму"

"Штірліц" розповів, що попри постійну зайнятість Залужний регулярно читає новини в інтернеті й телеграм-каналах. Саме звідти він і дізнався буцімто про "поранення". Побратим головнокомандувача ЗСУ наголосив, що він поставився до таких повідомлень з гумором, проте реагувати не збирався.

Залужний пояснив, що не збирається виправдовуватися через фейки російських пропагандистів. Проте це лише зіграло на руку кремлівським посіпакам. Після мовчання Залужного так звані російські "воєнкори" почали заявляти про важку операцію головнокомандувача ЗСУ – "трепанацію черепа".

Пропагандисти настільки далеко зайшли у вигадуванні казок про Залужного, що навіть російська розвідка почала говорити про поранення. Зокрема директор служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін заявляв, що буцімто "отримує інформацію про стан здоров’я головкома ЗСУ, але не розголошуватиме будь-чого".

Після цього Залужний вирішив все ж розбити фейки російської пропаганди. Він записав відео разом зі своїм побратимом.

Записали ми це відео і подумали, що (росіяни – 24 Канал) зараз скажуть: от він сидить, значить, поранений. Тож ми одразу записали друге відео, де він тримає селфі камеру і, усміхаючись, каже, що все добре. Залужний завжди сміється з таких історій. Ми звикли, що різне про нього кажуть. Але ми тут дочекалися піка маразму від російської пропаганди,

– розповів "Штірліц".

Росіяни поширювали фейки про Залужного